中職／悍將第二輪就出手 郭俊麟感謝球隊願意等他

旅日投手郭俊麟帶著剛開完刀的右手手肘，投入中職選秀，由富邦悍將隊以第二輪籤帶走，郭俊麟感謝悍將隊願意給予機會，「我會完全專注在復健上，希望能盡快回到球場為富邦表現。」

28歲的郭俊麟效力西武獅隊五年，在一軍留下38場出賽（25場先發），繳出5勝11敗、防禦率5.92，去年季後收到戰力外通知，結束旅日生涯。

旅日背景，加上豐富的國手資歷，郭俊麟原本該是各隊亟欲爭取的好手，但他在宣布投入選秀的當天，也同步以新聞稿證實手肘韌帶撕裂將進行手術，最快要到明年下半季才能出賽，儘管可能影響選秀行情，但他表示還是希望能有球隊願意給自己機會。

最終選秀結果揭曉，不畏需要一年的等待，悍將隊在第二輪就出手挑選郭俊麟。郭俊麟表示，「很高興能被富邦選上，謝謝富邦願意等我復健、給我機會。合約會交給經紀公司處理，我自己會完全專注在復健上，希望能盡快回到球場為富邦表現。」