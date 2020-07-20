中職／六支首輪籤放榜 19歲少年強投余謙當兄弟

中華職棒選秀今天登場，史上次多的123人參戰，味全龍隊以狀元籤挑選具備旅美、旅韓資歷的左投王維中，統一獅隊榜眼籤挑選平鎮高中內野大物林子豪，富邦悍將隊的探花籤相中旅美捕手張進德，第四順位中信兄弟隊挑選19歲少年強投余謙，樂天桃猿隊挑選內野手馬傑森，龍隊在首輪的另一支籤則挑選投手廖任磊。

龍隊將在明年投入一軍戰場，此次為最後一次在選秀會前兩輪可獲額外指名權，順序為龍隊、統一獅隊、富邦悍將隊、中信兄弟隊、樂天桃猿隊、龍隊。

一如事前預期，創辦人魏應充昨天傳達的選秀三大原則尊重團隊專業、促進職棒產業正常發展、盡力不讓球迷失望，形同揭示狀元郎就是王維中，今天果然以狀元籤帶走王維中，成為中職史上第一位左投狀元。

獅隊著眼內野換血，挑選出身平鎮高中的內野手林子豪，悍將隊挑選這段時間一直跟著二軍出賽的旅美捕手張進德，打擊和蹲捕和球隊都是即戰力，備受矚目的余謙落入兄弟手中，猿隊帶走不在首輪預期名單內的馬傑森，廖任磊在首輪第六順位由龍隊挑走。