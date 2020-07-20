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中職／沒意外！味全龍狀元籤就是要選王維中
2020年中華職棒選秀狀元郎揭曉，一如事前各界預期，擁有狀元籤的味全龍隊，挑選具備四年大聯盟、一年南韓職棒資歷的左投王維中，王牌投手與看板球星，兩個願望一次滿足，王維中也成為中職史上第一位左投狀元。
此次選秀會共吸引史上第二多的123人報名，龍隊在前兩輪各握兩次指名權，指名順序為龍隊、統一獅隊、富邦悍將隊、中信兄弟隊、樂天桃猿隊、龍隊。
王維中的旅外資歷華麗，2015年因規則五選秀從新人聯盟直升大聯盟，2018年轉戰南韓職棒，效力NC恐龍隊，去年重返美職體系，在運動家、海盜合計出賽25場，拿下3勝0敗、防禦率3.77，寫下生涯在大聯盟的最佳賽季。
對大聯盟仍有野心，但疫情衝擊之下，渴望出賽的王維中決定回到家鄉，投身中職選秀，也毫無意外由龍隊以狀元籤帶走。
王維中以狀元郎之姿披上龍袍，也截斷了中職連續三年高中生狀元的紀錄，2017年Lamigo桃猿隊挑選廖健富，2018年富邦悍將隊帶走戴培峰，2019年則由劉基鴻成為龍隊重返中職後的第一個狀元，清一色都是高中應屆畢業生。
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