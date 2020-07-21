日職／花十年養出四割男 鯉魚王子堂林終成大器

聯合新聞網 / 福耳
廣島內野手堂林翔太過去8個球季打擊率僅.235、近5年在1軍也只有3支全壘打，但想不到本季突然大爆發，目前打擊率.434、全壘打4支！ 擷圖自維基百科／shiori.k攝影
廣島內野手堂林翔太過去8個球季打擊率僅.235、近5年在1軍也只有3支全壘打，但想不到本季突然大爆發，目前打擊率.434、全壘打4支！ 擷圖自維基百科／shiori.k攝影

今年有一些球員因延後開打或狀況不佳等因素，導致成績與往年有落差，但也有幾名球員，逆勢高飛，這段時間交出了可說是生涯最佳的表現，同時也攻佔投打排行榜的榜首，成為本季最令人意外的驚奇隊長。

樂天今年開季後氣勢如虹，目前仍居洋聯龍頭之位，也幾乎囊括了投打兩端各項排行榜的第一名，其中王牌則本昂大以1.93的防禦率暫居防禦率王，主砲淺村榮斗則是以11轟、35分打點登上全壘打及打點雙冠王，不過兩人本來就是個人獎項常客，有這種好成績也屬正常，反倒是兩名今年才剛加盟的新隊友，成為樂天今年的強大戰力。

淺村榮斗去年在樂天的第一個球季，全壘打33轟創個人生涯新高，不過打擊率從.310下滑到.263，還吞下全聯盟最多的162次三振，今年他已經完全適應後，打擊功力再次躍升！ 聯合報系資料照片
淺村榮斗去年在樂天的第一個球季，全壘打33轟創個人生涯新高，不過打擊率從.310下滑到.263，還吞下全聯盟最多的162次三振，今年他已經完全適應後，打擊功力再次躍升！ 聯合報系資料照片

鈴木大地及涌井秀章都在去年季後離開羅德，加入樂天後立即成為球隊主力，鈴木至今26場全勤先發，過去8年單季打擊率從來沒有超過3成的他，現在的打擊率竟高達3成53，暫居洋聯打擊王，雖然全壘打只有1支，可能無法超越去年個人最高的15轟，但已有20分打點，有機會創個人單季新高；涌井來到樂天後則是演出大復活，本季出賽4場拿下4連勝，是洋聯最多勝的投手，他除了8日對軟銀那場丟掉6分較嚴重之外，其餘3場的投球內容都不錯，而且獲得隊友大量的火力支援，援護率高達11分，已經連3季勝投不到10場的他，今年應能重回到10勝級。

鈴木及涌井都算是有國手級資歷的球星，攻佔排行榜首雖然在過去幾年不常見，但也不算太意外，反而是央聯的投打排行榜出現了幾個罕見的名字。

首先是投手部分，央聯現在的防禦率王是DeNA來自沖繩的平良拳太郎，平良在17年以補償球員從巨人來到DeNA，近兩年都有10多場的先發出賽，但都只有5勝，去年的防禦率還突破4，不過本季彷彿變了一個人，先發5場全部都是優質先發，拿下2勝1敗，防禦率只有1.45；另外在勝投方面，養樂多小川泰弘的4勝是聯盟最多，小川曾在13年拿到勝投及新人雙冠王，不過那年也是他的生涯年，之後只有在15年再度拿下11勝，其餘球季都沒有投出雙位數勝投過，今年在自身及隊友的幫助下(援護率為7分)，與涌井一樣大有機會重回10勝級投手。

出身自沖繩的平良拳太郎，先發5場，防禦率只有1.45，是DeNA本季至今最大驚奇。 擷圖自DeNA海灣之星官方網站
出身自沖繩的平良拳太郎，先發5場，防禦率只有1.45，是DeNA本季至今最大驚奇。 擷圖自DeNA海灣之星官方網站

央聯的打擊也有令人想不到的名字出現，就是廣島的堂林翔太。28歲的堂林在09年高中畢業後進入廣島，到今年已是第11個球季，12年首度升上一軍且144場全勤，交出14轟、45分打點的成績，當初被譽為廣島打線的未來希望，可惜每況愈下，15年開始失去先發地位，當年只有73個打席數，去年更是生涯最少的38個，因此這幾年來季末的戰力外預測總會有他的名字出現，沒想到今年表現不一樣了。

堂林本季出賽21場，從開季後就維持優異的打擊內容，6月結束時的打擊率來到4成14，進入7月打擊狀況不但沒有下滑，單月打擊率反而來到更高的4成44，目前以4成34打擊率、36支安打暫居央聯打擊及安打雙冠王，如果繼續穩定的火力輸出，那全壘打及打點也有望在今年創生涯新高，成為從可能被戰力外的命運中成功演出大復活的最佳例子。

橫濱海灣之星 樂天金鷲

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