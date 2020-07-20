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中職／左投狀元史上第一人？王維中等翻牌

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
王維中被看好贏得狀元。美聯社
王維中被看好贏得狀元。美聯社

頂級左投王維中帶著美、韓職棒資歷，投身中華職棒選秀，對亟需王牌投手兼人氣球星的新軍味全龍隊來說，王維中就是萬靈丹，放掉他的可能性微乎其微，一旦今晚龍袍加身，王維中也將成中職史上首位左投狀元郎。

台灣長期缺少左投，頂尖左投更是稀有，中職前30年還不曾出現的產物之一，就是左投狀元。

好的左投有多罕見？數據會說話，2018年選秀共32人上榜，全部僅一名左投，為中信兄弟隊在第五輪選進的王奕凱。2017年同樣到第五輪才出現左投，為猿隊挑選的林逸翔。義大犀牛在2016年以第二輪挑選陳仕朋，猿隊第三輪挑選劉昱言，都已算是近幾年罕見的高順位左投。

近年來選秀順位最接近狀元的左投，為獅隊在2013年史上唯一一次的高中生選秀會，以及2015年選秀會的兩支榜眼籤，分別選進江辰晏和林子崴。

去年在選秀首輪上榜的左投，勉強算得上「半個」，第四順位的獅隊選進「二刀流」林安可，但他的投球還未獲得教練團認可，至今尚未在中職「解封印」投手身分，倒是在打擊區上展現恐怖新人架勢，半季打下20轟、61分打點都居聯盟領先。

中職從1990年成立以來，選秀制度歷經多次變革，六隊時期在首輪出現兩名左投已算罕見，像是2005年代訓選秀首輪，中信鯨隊挑選倪福德、獅隊挑選潘俊榮，然而不管是季前、季中、季後、代訓、高中生或特別選秀，30年來不曾誕生任何左投狀元，今晚可望由王維中成為史上第一人。

選秀 中職 王維中

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