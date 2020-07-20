中職／「第7輪奇蹟」發威 楊瑞承轟退悍將

中職選秀會今天登場，首輪指名的球員固然是鎂光燈焦點，後段選秀也曾淘洗出不少「珍珠」，中信兄弟隊王威晨以第十三輪指名站穩先發、樂天桃猿隊的「第七輪奇蹟」都是經典案例。

猿隊昨晚在上半季最終戰敲出四轟，去年第七輪選進的楊瑞承敲出本季第二轟，加上梁家榮生涯首次單場雙響砲，林立本季第十九轟，以十四比三擊敗富邦悍將隊。

楊瑞承以廿六歲之齡挑戰職棒，成熟的心態是與其他新秀不同之處，把握住上半季尾聲的出賽機會，連續三場先發都敲出安打，包括兩發全壘打。猿隊總教練曾豪駒認為，楊瑞承的心態維持不錯，有此表現「在預期之內」。

回憶起去年選秀，楊瑞承透過轉播關心，雖然自己在後段輪次才中選，不過他說：「當下還是滿開心的，其實沒想過要在第幾輪被選中。」猿隊過往第七輪選中的藍寅倫、朱育賢、黃子鵬都在一軍發光，後段輪次不代表沒機會。

王威晨在第十三輪被選中，不僅站穩先發，去年底還在世界十二強棒球賽獲選最佳三壘手，同為後段輪次的富邦悍將隊辛元旭也忍不住說：「真的很厲害。」

辛元旭去年在第九輪被選進，今年在一軍的攻守表現都令教練團驚豔，要追上前段順位，辛元旭坦言確實付出不少，他也告訴自己，「第幾輪不重要，有選到就是機會，你不知道自己的天花板在哪裡。」

去年選秀時，辛元旭跟家人一起等待結果，原本預期在第六、七輪中選，結果越看越失落，沒想到在第九輪還是被選中。辛元旭說：「那麼多人報名，能夠被選中已經不容易了。」