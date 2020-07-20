聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／「第7輪奇蹟」發威 楊瑞承轟退悍將

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園報導
樂天桃猿楊瑞承擊出生涯第二轟，帶有兩分打點。記者許正宏／攝影
樂天桃猿楊瑞承擊出生涯第二轟，帶有兩分打點。記者許正宏／攝影

中職選秀會今天登場，首輪指名的球員固然是鎂光燈焦點，後段選秀也曾淘洗出不少「珍珠」，中信兄弟隊王威晨以第十三輪指名站穩先發、樂天桃猿隊的「第七輪奇蹟」都是經典案例。

猿隊昨晚在上半季最終戰敲出四轟，去年第七輪選進的楊瑞承敲出本季第二轟，加上梁家榮生涯首次單場雙響砲，林立本季第十九轟，以十四比三擊敗富邦悍將隊。

楊瑞承以廿六歲之齡挑戰職棒，成熟的心態是與其他新秀不同之處，把握住上半季尾聲的出賽機會，連續三場先發都敲出安打，包括兩發全壘打。猿隊總教練曾豪駒認為，楊瑞承的心態維持不錯，有此表現「在預期之內」。

回憶起去年選秀，楊瑞承透過轉播關心，雖然自己在後段輪次才中選，不過他說：「當下還是滿開心的，其實沒想過要在第幾輪被選中。」猿隊過往第七輪選中的藍寅倫、朱育賢、黃子鵬都在一軍發光，後段輪次不代表沒機會。

王威晨在第十三輪被選中，不僅站穩先發，去年底還在世界十二強棒球賽獲選最佳三壘手，同為後段輪次的富邦悍將隊辛元旭也忍不住說：「真的很厲害。」

辛元旭去年在第九輪被選進，今年在一軍的攻守表現都令教練團驚豔，要追上前段順位，辛元旭坦言確實付出不少，他也告訴自己，「第幾輪不重要，有選到就是機會，你不知道自己的天花板在哪裡。」

去年選秀時，辛元旭跟家人一起等待結果，原本預期在第六、七輪中選，結果越看越失落，沒想到在第九輪還是被選中。辛元旭說：「那麼多人報名，能夠被選中已經不容易了。」

富邦悍將 樂天桃猿 中信兄弟 統一獅

延伸閱讀

選秀過來人／第幾輪不重要 辛元旭靠苦練趕進度

菜鳥總A／曾豪駒嘗鮮之旅 還有細節要學習調整

中職／王威晨猛打甩低潮：對羅力做很多功課

中職／王威晨6月僅敲3安好悶 丘總盼中生代撐起

相關新聞

中職／「第7輪奇蹟」發威 楊瑞承轟退悍將

中職選秀會今天登場，首輪指名的球員固然是鎂光燈焦點，後段選秀也曾淘洗出不少「珍珠」，中信兄弟隊王威晨以第十三輪指名站穩先...

中職／去年首輪 林安可最耀眼

中職二○一九年選秀會首輪誕生不少即戰力，扣除掉尚未在一軍出賽的味全龍隊，悍將隊江國豪、獅隊林安可以及桃猿隊的蘇俊璋，都已...

中職／王維中、張進德 龍狀元挑誰 甜蜜的兩難

中華職棒二○二○年新人選秀會將在今晚六點於台中好運來宴展中心舉行，共一百廿三人報名，人數歷屆次高，旅外歸國的王維中、張進...

中職／翁瑋均意外獲MVP 梁家榮：實至名歸

樂天桃猿隊今晚以14：3擊敗富邦悍將隊，先發投手翁瑋均優質先發獲選單場MVP，不過他認為這一場勝利，隊友貢獻很多，領完獎...

中職／主場6連勝 翁瑋均：希望客場也一樣

樂天桃猿隊今晚以14：3擊敗富邦悍將隊，先發投手翁瑋均6局失3分的優質先發，拿下個人4連勝、主場6連勝，對於主客場先發表...

中職／富邦對樂天 桃猿梁家榮單場雙轟

中華職棒今天進行上半球季最後一場比賽，由樂天桃猿對上富邦悍將，樂天桃猿從第一局開始安打連連，除了第五局外每局都有得分進帳...

中職／猿隊4轟回敬 14：3擊敗富邦悍將

樂天桃猿隊昨晚作客新莊棒球場，遭到富邦悍將隊四轟狙擊，今晚回到桃園棒球場，回敬四轟，加上「主場王」翁瑋均的好投，以14：...

中職／富邦對樂天 樂天打線火熱

中華職棒今天進行上半球季最後一場比賽，由樂天桃猿對上富邦悍將，樂天桃猿從第一局開始安打連連，除了第五局外每局都有得分進帳...

選秀過來人／第幾輪不重要 辛元旭靠苦練趕進度

富邦悍將隊三壘手辛元旭去年投入中職選秀，在第9輪被選進，今年在一軍的攻守表現都令教練團驚艷，昨天敲出生涯首轟，要追上前段...

選秀過來人／沒想過輪次 楊瑞承只想拚機會

樂天桃猿隊內野手楊瑞承去年在中職選秀會第七輪被選中，只期待一個進入職棒的機會，今年上半季尾聲升上一軍，把握機會敲出首安、...

中職／悍將楊晉豪回一軍 談高中生選秀須更勤勞

富邦悍將楊晉豪今天升一軍，明天是中職選秀，楊晉豪進職棒也滿3年，從剛進來到現在，他表示，高中畢業生必須比別人更勤勞，花心...

選秀過來人／減壓站穩一軍 蘇俊璋不把自己看太大

樂天桃猿隊蘇俊璋去年在中職選秀第一輪被挑中，背負著第一指名壓力，首年出賽8場、7.1局，防禦率12.27 不算理想，今年...

熱門新聞

日職／陳冠宇投兩局無失分 王柏融冰滿全場

MLB／首場對外熱身賽敲二壘打 張育成勝利打點超火燙

中職選秀／王維中具大聯盟身手 拚睽違7年投手狀元

NBA／詹皇不動用巨星特權 自在享受隔離環境生活

NBA／76人小將懂拍片 千萬訂閱專業YouTuber都肯定

NBA／仍有意重返 查莫斯嘆球隊不願給機會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。