中職／翁瑋均意外獲MVP 梁家榮：實至名歸

樂天桃猿隊今晚以14：3擊敗富邦悍將隊，先發投手翁瑋均優質先發獲選單場MVP，不過他認為這一場勝利，隊友貢獻很多，領完獎以後有些意外的說：「怎麼會是我？」

猿隊錯失上半季冠軍，不過最終戰以贏球收尾，總教練曾豪駒說：「還不錯，隊形有找回來，氣勢也提升上來，下半季繼續維持下去。」

猿隊的勝利除了翁瑋均6局失3分的好投，打線也敲出19支安打，其中包括梁家榮單場雙響砲、林立三分砲、楊瑞承兩分砲，雖然翁瑋均有些意外自己獲獎，不過梁家榮說：「有他壓制對手，我們才有攻擊的機會，實至名歸。」

梁家榮生涯首次敲出雙響砲，分別在3局下及8局下，都是兩分砲，他說：「沒有特別感覺，今天有機會先發，就把握住機會，好好表現。」

梁家榮上半季繳出好成績，打擊率3成73，4發全壘打、25支安打、17分打點都已超越去年整季表現，展望下半季，他說：「又是新的開始，會重新準備好我自己。」