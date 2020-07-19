中職／主場6連勝 翁瑋均：希望客場也一樣

樂天桃猿隊今晚以14：3擊敗富邦悍將隊，先發投手翁瑋均6局失3分的優質先發，拿下個人4連勝、主場6連勝，對於主客場先發表現差很多，翁瑋均說：「這邊畢竟是自己家，但到客場也希望拿出一樣的表現。」

翁瑋均開局連續解決11人次，直到4局上2出局後，才被林益全敲出安打，但前5局都未失分，6局遇到亂流才一口氣丟掉3分，翁瑋均說：「可能體力下滑，控球比較不好。」

在梁家榮雙響砲、林立三分砲以及楊瑞承兩分砲支援下，翁瑋均拿下個人本季第七勝，獲選單場MVP的翁瑋均認為，隊友也值得獲獎，「家榮、阿立還有瑞承，他們表現太好。」

翁瑋均本季主場先發拿下6連勝，40.1局僅失11分，防禦率2.45，不過客場成績是1勝3敗，防禦率12.54，總教練曾豪駒說：「希望未來在客場的心理準備上，更加積極，以他的條件來說沒有問題。」

上半球季雖然拿下7勝，不過翁瑋均認為，前面表現有些跌跌撞撞，主要是，遇到危機時，會有太多想法，「學長跟我說，這是我的第二年，要面對課題，不能夠退縮。」