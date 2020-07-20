日職／同屬低迷洋砲 王柏融無本土保護更慘重

今年開季以來始終戰績在低檔徘徊的日本火腿隊，儘管在昨天擊敗千葉羅德隊之後擺脫墊底，不過距離領先的A集團還是有一段差距。戰績無法提升的原因主要跟團隊打擊不振有關，當中包括台灣旅日選手王柏融在內的洋砲貢獻度不佳，也成了被檢討的對象。

攤開目前太平洋聯盟的排行榜，樂天、軟銀兩支打擊狀況最好的隊伍剛好就是前兩強。其中樂天雖然靠著從歐力士網羅過來的羅梅洛（Stefen Romero）火力大爆發，繳出0.338打擊率、4支全壘打、12分打點，長打率、OPS更是高達0.600、1.011，堪稱是今年洋聯開季至今最恐怖的洋砲。不過去年有33支全壘打的布拉許（Jabari Blash）表現落差極大，只有0.222打擊率、1支全壘打、13分打點。樂天的關鍵在於淺村榮斗、鈴木大地兩名前後加盟的FA組徹底活化了打線，淺村以10支全壘打、31分打點暫居雙冠王，鈴木大地則是0.357打擊率居打擊王。搭配島內宏明、茂木榮五郎等樂天系統培養的好手，狀況正處巔峰，構築了洋聯最強打線。昨天能在中後半段落後的情況下單局攻下6分逆轉打敗西武，證明了他們目前的龍頭地位絕非僥倖，功臣是擊出大滿貫全壘打的內田靖人。

樂天洋砲布拉許(右二)跟上季的表現判若兩人，還好本土打者淺村榮斗跟鈴木大地球棒都非常火熱，團隊整體火力沒有受到太大影響。 歐新社資料照片

布拉許的帳面成績不佳，不過去年的優異實績給了教練團充足的信心，最重要的在於樂天本土打者狀況好，讓樂天教練團有足夠的本錢可以等待布拉許把狀況找回來。樂天在這個月將資深洋將威勒（Zelous Wheeler）放出，與巨人隊進行交易，也看得出在本土打線的掩護下對於布拉許的復甦有絕對信心，打算今年就用這兩個洋砲打。

再來看軟銀。巴倫汀（Wladimir Balentien）的狀況比起布拉許也好不到哪裡，打擊率僅有0.191，雖然有5支全壘打、17分打點，不過自從7月3日之後就再也沒有出現全壘打，打率直直落，這段時間軟銀反而打出10勝4敗，追上領先群。與樂天相同的地方是，樂天靠的也是本土打者的發揮。

柳田悠岐繳出0.352打擊率、9支全壘打、20分打點，長打率0.750、OPS1.246，與淺村榮斗並列洋聯最火熱的打者。加上中村晃、栗原陵矢、今宮健太、甲斐拓也、明石健志等本土打者的充分掩護，巴倫汀即使打擊率不高，不過在戴斯潘（Alfredo Despaigne）、賈西亞（Yurisbel Gracial）兩名古巴強打歸隊之前，只要能扮演適時一擊的角色，這樣的貢獻即已足夠。畢竟軟銀本來就不是要巴倫汀的打擊率，而是期待他一棒定江山。

反觀王柏融，日本火腿對他的期待在中長距離的打者，大約2成9到3成左右的打擊率。而去年王柏融出賽88場，打擊率0.255，期待的第二年開季至今卻30個打數3支安打，已經面臨1成保衛戰的0.100打擊率，當然會令火腿球團大失所望。

成績之外，王柏融的打擊內容也不理想，以15日先發對歐力士的比賽來說，九局上日本火腿落後1分，一人出局之後西川遙輝安打上壘，教練團仍讓王柏融在場上打擊，可惜他打在二壘滾地球造成西川遙輝被刺殺。由於西川遙輝具有相當好的腳程，因此即使王柏融無法擊出安打，但如果能送西川上到二壘得點圈，下一棒是三棒近藤健介，以當時只落後1分的情況下就還有追平比數的機會，因此這個打席的結果之外，內容恐怕會更讓教練團更感到不滿意。這場比賽之後他僅在18日獲得先發機會，同樣是4打數0安打繳了白卷。

火腿隊另一位洋將畢耶努耶瓦(右)打擊狀況跟王柏融一樣低迷，兩管洋砲都熄火，難怪火腿只領先殿底的歐力士1場勝差。 擷圖自日本火腿官方網站

王柏融本身的狀況不好之外，日本火腿隊只有中田翔、西川遙輝發揮正常，渡邊諒、大田泰示等人都陷入大低迷，野村佑希狀況正好碰到受傷，加重了貧打的症狀，王柏融也少了跟樂天布拉許、軟銀巴倫汀一樣的「本土保護網」，在龐大的戰績壓力下更難施展身手。日本火腿隊團隊打擊率0.225居NPB12球團墊底，王柏融以及打擊率也只有2成出頭的畢耶努耶瓦（Christian Villanueva）兩名洋砲，功效自然會被放大檢視，這也是身為「助拳人」的宿命，必須靠自己去克服。