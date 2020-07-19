中職／猿隊4轟回敬 14：3擊敗富邦悍將

樂天桃猿隊昨晚作客新莊棒球場，遭到富邦悍將隊四轟狙擊，今晚回到桃園棒球場，回敬四轟，加上「主場王」翁瑋均的好投，以14：3在中職上半季最終戰拿下勝利。

猿隊先發投手翁瑋均開局連續解決11人次，直到4局上2出局後，才被林益全敲出安打，6局投完失3分，在打線支援下，個人4連勝，本季第7勝則追平中信兄弟隊黃恩賜，並列本土投手最多勝。

翁瑋均本季主客場表現差很大，主場先發拿下6連勝，40.1局僅失11分，防禦率2.45，不過客場成績是1勝3敗，防禦率12.54。

猿隊打線砲火猛烈，梁家榮貢獻兩轟，分別在3局下、8局下，都是兩分砲，單場4打點、雙響砲都是個人生涯紀錄，林立也在3局下轟出三分砲，連5場開轟，全壘打數推進到19轟，追平蘇智傑並列聯盟第二，6局下新人楊瑞承也貢獻一發兩分砲。

悍將隊僅在6局上靠著張正偉1分打點安打、林益全2分打點二壘打，攻下分數。

中華職棒今天進行上半球季最後一場比賽，由樂天桃猿對上富邦悍將，四局下桃猿朱育賢（右）擊出右外野方向一壘安打，投手暴投，跑者上二壘。記者許正宏／攝影