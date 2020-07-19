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選秀過來人／第幾輪不重要 辛元旭靠苦練趕進度
富邦悍將隊三壘手辛元旭去年投入中職選秀，在第9輪被選進，今年在一軍的攻守表現都令教練團驚艷，昨天敲出生涯首轟，要追上前段順位，辛元旭坦言確實付出不少。
辛元旭今天在對樂天桃猿隊之戰擔任先發三壘手、第六棒，賽前打擊率高達3成62，出賽23場，有1轟、3打點，他表示：「目前跟二軍時保持一樣心態，就是大膽發揮。」
去年選秀時，辛元旭跟家人一起等待結果，原本預期第6、7輪就能中選，結果以為沒機會，越看越失落，沒想到在第9輪被選中，辛元旭說：「那麼多人報名，能夠被選中已經不容易了。」
不過在後段被選中，辛元旭看到前面選手的國手資歷豐富，心態上難免覺得矮人一截，他也告訴自己，「第幾輪不重要，有選到就是機會，你不知道自己的天花板在哪裡，大家進來都在同一個地方訓練，就看要怎麼練得比前面的人好。」
辛元旭也自認屬於「苦練型」球員，高中時期放假時沒事就拿著棒子自己去練球，「如果沒練球，感覺會怪怪的。」
王威晨、藍寅倫、朱育賢就是後段選秀發光的經典案例，特別是王威晨在第13輪被選中，辛元旭也說，自己知道時有嚇到，因為王威晨的表現跟輪次差很多，不僅站穩先發，還在世界12強賽有好表現，「真的很厲害。」
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