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選秀過來人／沒想過輪次 楊瑞承只想拚機會
樂天桃猿隊內野手楊瑞承去年在中職選秀會第七輪被選中，只期待一個進入職棒的機會，今年上半季尾聲升上一軍，把握機會敲出首安、首轟、首打點、首得分。
楊瑞承26歲之齡比起同梯成熟不少，在台北市（興富發）、台中運動家、台壽保等業餘成棒隊磨練的經驗，是挑戰職棒的重要養分，也因此決定挑戰職棒。
回憶起去年選秀，楊瑞承透過轉播關心，雖然自己在後段輪次才中選，不過他說：「當下還是滿開心的，出來選，其實沒想過要在第幾輪選中。」
猿隊過往第七輪選中的藍寅倫、朱育賢、黃子鵬都有好表現，後段輪次不代表沒機會，楊瑞承也說：「既然準備好參加選秀，就不要管輪次，有選上就代表球團看中你，至於輪次不是我們能決定的。」
至今天賽前，楊瑞承本季兩場先發都有敲安，不過他自認還有需要加強的地方，包括打擊與守備的觀念，特別是面對不熟悉的投手時，需要盡快進入狀況。
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