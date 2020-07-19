中職／悍將楊晉豪回一軍 談高中生選秀須更勤勞

富邦悍將楊晉豪今天升一軍，明天是中職選秀，楊晉豪進職棒也滿3年，從剛進來到現在，他表示，高中畢業生必須比別人更勤勞，花心思在如何讓自己進步，有正確的思維最重要。

楊晉豪之前於8日遭降二軍，今天為上半季最後一場比賽，他升上一軍先發打第8棒，擔任二壘手，石翔宇下二軍。楊晉豪在下二軍前打擊表現不穩定，他表示，因為太想要把握住教練給的機會，導致有太多負面想法。

楊晉豪指出，在二軍這段時間，主要是透過多比賽來找感覺，「也透過特打、特守，各方面都有維持，一直比賽也比較好調整。」

明天就是中職季中選秀，楊晉豪是2017年富邦悍將第一指名，轉眼間就過了3年，他笑說：「每年都過得很快，所以不能鬆懈。」楊晉豪從高中畢業之後就挑戰中職選秀，不過因為傷勢等問題，直到去年才首度在一軍出賽。

談到高中畢業生挑戰職棒要注意的事情，楊晉豪指出，身體素質是必備條件，最重要的是心理建設與思維，「必須比別人更勤勞，因為人家多了大學4年的時間，一定要花心思如何讓自己更進步，也要找方法跟教練多學習、溝通。」

花了2年才站上一軍舞台，楊晉豪指出，當初在二軍時一定會著急，「走到現在，才知道自己的思維很重要，高中畢業生很多，也是有能站穩舞台的選手，要把自己的特色表現出來。」