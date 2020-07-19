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選秀過來人／減壓站穩一軍 蘇俊璋不把自己看太大
樂天桃猿隊蘇俊璋去年在中職選秀第一輪被挑中，背負著第一指名壓力，首年出賽8場、7.1局，防禦率12.27 不算理想，今年站穩一軍，也成為球隊牛棚的重要戰力，調整心態是主要改變，他說：「不需要把自己看得太大，壓力相對也大。」
身為第一指名，蘇俊璋坦言確實會有壓力，「去年比較有壓力，上一軍時就想要有好的表現，回饋給球隊，太急反而有反效果，今年心態上比較穩定。」
蘇俊璋本季出賽28場都是後援，拿下1勝2敗以及5次中繼成功，防禦率4.38，24.2局送出33次三振，高三振率是一大亮點，蘇俊璋表示：「還有很多要適應的，像是手感的維持。」
今年無法維持穩定成績是蘇俊璋認為需要改進的地方，5月底到6月中曾遇到一波低潮，防禦率飆升到7.11，不過接下來連10場出賽無失分的表現，讓防禦率成功下修，蘇俊璋說：「慢慢調整，找到身體的節奏，學長也會提醒，有沒有因為疲累，動作跑掉。」
自己雖然是第一輪被選進，不過蘇俊璋認為，不需要把自己看得太重要，「有些人比較晚上一軍，但對球隊的貢獻也很多，重點是能不能穩定、長時間的提供貢獻。」
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