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日職／宋家豪兩局無失分 一軍湊滿百場出賽

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
宋家豪。 擷圖自畫面
宋家豪。 擷圖自畫面

樂天金鷲隊今天以9：5逆轉擊敗西武獅隊，台灣投手宋家豪中繼2局無失分，防禦率下修2.08，這場比賽也正好是他的日職一軍生涯第100場出賽。

樂天先發投手岸孝之面對前東家西武，僅撐2.1局狂失5分，樂天提早啟用牛棚，安樂智大先投1.2局無失分，接著輪到宋家豪登板。

宋家豪先保送了山川穂高，讓森友哉擊出內野飛球出局，接著讓中村剛也擊出游擊方向滾地球形成雙殺；第六局繼續站上投手丘，宋家豪先三振栗山巧，接著連續兩棒都是內野滾地球出局。

宋家豪共用20球投完兩局，沒被敲出安打，送出1三振、1保送，無失分完成任務，防禦率從賽前的2.70下修2.08，他在日職前三季已累積93場出賽，今天為本季第7度登板，正好湊滿100場出賽。

樂天雖一度處於1：5落後，但在第七局灌進6分逆轉戰局，內田靖人在兩隊5：5平手時敲出滿貫砲，樂天取得9：5領先直到終場。

樂天金鷲 宋家豪 西武獅

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