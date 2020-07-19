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日職／陳冠宇投兩局無失分 王柏融冰滿全場

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
王柏融未上場。 報系資料照
王柏融未上場。 報系資料照

日本火腿隊今天與千葉羅德隊進行六連戰最終回合，台將王柏融在昨役先發無建樹後，今天再被拉下先發打線，全場未出賽，效力羅德隊的台灣左投陳冠宇則在第四局登板，投2局無失分，火腿終場以9：2贏球。

王柏融昨天先發4打數掛蛋，打擊率跌到正好1成，今天再度回到板凳待命，總計本周六連戰僅一場排上先發打線。

火腿在第三局攻下4分，先是杉谷拳士敲出安打帶有1分打點，中田翔補上三分砲，也讓羅德先發投手有吉優樹投完3局收工，第四局改由陳冠宇接替投球。

陳冠宇投2局，共面對6名打者，送出2K，苦主分別為宇佐見真吾和杉谷拳士，只被近藤健介敲出安打，但他隨即讓中田翔敲出投手方向滾地球，陳冠宇接球後策動雙殺，以22球、六上六下結束任務，防禦率下修2.70。

羅德此役在有吉優樹先發3局失4分後，啟動牛棚作戰，首任接替的陳冠宇沒有掉分，接下來登板的東條大樹和石崎剛都持續讓比分差距擴大，火腿打線以火力護航先發8局失2分的新秀河野龍生拿下生涯首勝。

陳冠宇本周在15日和19日登板，王柏融則在14日、16日代打，以及18日先發，兩位台將在這波六連戰擦身，不僅沒有對決機會，連同場出賽都沒有。

陳冠宇 千葉羅德 日本火腿

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