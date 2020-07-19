中職選秀／旅外潛力股余謙拚前3順位 大學投打捕有好手

今年中職選秀後除了旅外球員外，具旅外潛力的開南大學投手余謙參選也成亮點，有機會在前3順位被挑走；大學強打陳真、強捕蔣少宏、投手林逸達也都是前3輪熱門。

新冠肺炎疫情影響全球職棒產業，也打亂台灣球員旅外夢，余謙去年在U18世界盃棒球賽冠軍戰一戰成名，拿下大會最有價值球員（MVP），他也將目標放在旅外。

余謙升上大學後一年均速進步超過5公里，目前極速可達150公里、均速146、147公里，除了球速優勢，余謙協調性和身體柔軟度很好，有出色的生理條件；因為疫情狀況難以預測，余謙決定先投入中職選秀，盼挑戰更高強度舞台。

余謙報名選秀後，選秀順位第2的統一獅隊代理總教練林岳平，也曾向昔日隊友、現任台東體中棒球隊投手教練高龍偉詢問余謙狀況，林岳平也曾提到球隊面臨內野換血，選秀補強放眼未來3年，但也補充，若球團決定選入余謙，可能會先讓他從牛棚出發、之後再逐步往先發調整。

儘管球探評估，今年報名選秀的球員中，內野手質量略優於投手、高中生整體略優於大學生，但大學生球員中也有不少受到矚目的好手。

除了余謙外，台體大投手林逸達，過去高中時期也曾被看好具有旅外潛力，高中最快球速可達148公里，大學球速更進步至150公里，也將旅外夢先放一邊，投入中職選秀，被看好有前2輪實力。

今年外野手報名選秀球員，是戰力相對較弱的區塊，文化大學外野手陳真打擊能力在此批報名69名野手中，排在前5名內，可以守左、右外野；文化大學捕手蔣少宏守備能力佳，他也對自己的擋球、阻殺有信心，大學4年磨練、強化重量訓練，慢慢長出長打。