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中職選秀／高中生質量夠 林子豪順位最佳林子崴搶手

中央社 / 台北19日電
中華職棒今年季中選秀高中野手林子豪在首輪熱門人選之列。中央社
中華職棒今年季中選秀高中野手林子豪在首輪熱門人選之列。中央社

中職選秀會此次總計有35名高中應屆畢業生參加，去年U18世界盃冠軍隊班底有許多亮點，球探評價，內野高中生質量最佳，何恆佑、林子豪最會打，左投林子崴控球超齡最搶手。

中職新人選秀會將於20日舉行，此屆扣除旅外兩大投捕王維中、張進德外，整體來說內野手質量略優於投手、尤其是高中內野手，雖稱不上選秀大年，但部分球探認為，今年球員質量「水深足夠」，潛力股不算少。

今年打者部分，具旅外資歷捕手張進德被評為69名野手中最會打，平鎮高中三壘手林子豪為去年U18世界盃班底，擊球穩定性好、球棒控制能力佳、打擊類型似統一獅隊陳傑憲，打擊綜合表現成熟超齡，打擊能力在此次打者群中排在前3名，選秀順位應不會掉出前4順位，有望成高中生順位最佳。

穀保家商內野手何恆佑純論打擊能力僅次於張進德，何恆佑同為去年Ｕ18世界盃班底，打擊能力突出、力量佳，有機會長成統一獅隊強打蘇智傑，打擊能力被評斷不輸林子豪，但守備位置為相對弱勢的一壘手、恐影響順位，也是前2輪熱門。

穀保家商投手林子崴也是去年Ｕ18國手，具有左投優勢，球探對於林子崴超齡控球評價極高，無論直球、曲球、變速球、滑球，都可以控制在好球帶邊邊角角，「控球少見的超齡」；若有球隊缺左投手戰力，林子崴在首輪出線非不可能。

穀保家商捕手林辰勳也是焦點，此次雖有張進德，但林辰勳超齡守備也很吸睛，守備方面表現超越張進德高中同期、優於樂天桃猿隊捕手廖健富、與富邦悍將隊捕手戴培峰接近，是攻守均衡的捕手，也是前2輪熱門、甚至有機會挑戰首輪。

中華職棒選秀3名「高中大物」林子崴（右起）、林子豪、林辰勳。中央社
中華職棒選秀3名「高中大物」林子崴（右起）、林子豪、林辰勳。中央社

高中生內野手部分，普門中學馬傑森也是看點，去年U18教練團就曾透露，馬傑森是當時游擊抉擇人選之一，攻守表現都算突出；而平鎮高中外野手宋晟睿運動能力突出，未來性備受看好，被視為可守中外野的好人選，都有機會在前2輪出線。

穀保家商劉予承此次以投手身份報名，有機會成為不錯的中繼投手戰力，劉予承業餘時期擔任野手時，游擊守備也是中規中矩，擠進前3輪沒有太大問題。

台東體中外野手林政華也是U18世界盃班底，林政華打擊樣版為富邦悍將野手張正偉，打擊穩定、擊球率高，「快腿」是看點，球探評估，林政華的速度甚至優於中信兄弟王威晨，目標5輪內被挑走。

上屆前3輪總計18名球員中、有7人是高中應屆畢業生，今年高中生質量佳，預計前3輪應也會有至少6人被選走。

穀保家商 張進德 林子崴 中職

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