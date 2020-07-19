我是MVP／高國輝開轟 更替弟弟開心

比賽時間：7/18 星期六（編號第50場）

對戰組合：樂天桃猿vs.富邦悍將

MVP :富邦悍將 高國輝

單場成績：單場兩安、兩分打點全壘打

富邦悍將隊高國輝昨晚和弟弟高國麟聯手帶動攻勢高潮，兄弟接連打席敲出全壘打，高國輝很替弟弟感到開心，「生涯第1次完成單季10轟，希望他健康地打下去」。

高國輝昨役2局下擊出兩分砲，高國麟在他之後立即補上陽春砲。

高國輝說：「我打完還沒有回過神來，他（高國麟）就打出去了，我那時還在喝水，想說是誰打全壘打，訝異怎麼是他。」

高家兄弟，在這一局合力帶動6分的大局攻勢，奠定悍將隊勝基。

高國輝前兩周打不好，「不知道為什麼，一直被三振，有稍微找一下原因，覺得擊球太出力，擊球點沒有掌握好」，輕鬆打反而效果好。

高國輝謙虛地說，這支全壘打「真的是順風」，現在對他而言，能不能開轟不是重點，「唯一的希望，就是健康地打下去」。