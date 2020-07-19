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中職／同局接力轟！ 輝麟兄弟寫歷史
富邦悍將隊高國輝、高國麟連續兩打席全壘打，締造中職史上首次兄弟檔「Back To Back」全壘打的紀錄，悍將隊以十二比六擊敗樂天桃猿隊，中止四連敗。
高國輝、高國麟在同一局敲出全壘打不是第一次；二○一六年五月六日，高國麟擊出中職生涯首轟，當時他是第七棒，排第三棒的高國輝，隨後也擊出全壘打，這是兄弟倆首度聯手開砲。
四年前擊出生涯第一支全壘打，高國麟和哥哥高國輝同局演出，昨晚首度達成生涯單季十轟，更是接在哥哥之後敲出，他說：「首轟印象深刻，那次是哥哥在我後面（棒次），現在是我在他後面。」
昨晚比賽二局下，第四棒的高國輝先擊出兩分砲，第五棒的高國麟隨即補上陽春砲，也是個人本季第十轟，創生涯新高紀錄。
高國輝說：「打全壘打回來後，我還在喝水，一回頭看到全壘打，還在想是誰打的，很訝異怎麼會是他。」開玩笑歸玩笑，高國輝還是很替弟弟開心，「生涯第一次完成單季十轟，希望他能繼續健康地打下去」。
前天悍將隊趁空檔開會，讓球員分享心得，談完之後，高國輝、高國麟和高孝儀，又在打擊練習時，和兩位打擊教練談了一個多小時。
高國麟說：「針對一些狀況的攻擊模式、缺失去改進，大家這一戰作得非常好。」
總教練洪一中也表示，「打擊教練除了技術指導外，也幫忙心理建設，不知道是不是這個因素，這場比賽表現感覺不錯」。
高國輝昨晚獲選單場ＭＶＰ，他說：「前兩周打不好，一直被三振，可能是擊球點沒掌握好，該打好的球都沒打好。」
昨晚除高家兄弟檔，辛元旭也擊出生涯首轟，洪總說：「他最近表現不錯，是一位很乖、滿認真的球員，有好表現我們也很開心。」
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