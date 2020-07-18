中職／首轟球被猿迷丟回場內 辛元旭要送給家人

在一軍打了23場比賽，富邦悍將隊新秀辛元旭首轟出爐，「學生時期沒有很常打全壘打，職棒第一年就有，覺得很開心」。

悍將隊總教練洪一中對辛元旭讚譽有加，「他最近表現不錯，是一位很乖、滿認真的球員，有好表現，我們也很開心」。

辛元旭覺得自己的長打能力不是特別突出，也不會特別要求全壘打，但今晚能開轟，仍感到非常開心，「而且還是生涯首轟」。

悍將隊今晚打了不少分數，辛元旭說：「每個人表現都很好，我就是做好揮棒，球打去哪裡，我也不知道。」

4局下辛元旭擊出陽春砲，「那是兩好球的戰況，沒有設定球路，球來了就是盡量打進場內」；這一球被外野猿迷撿到，立刻丟進場內，悍將隊教練團則把球要回來。

辛元旭說：「回來後、總教練把球拿給我，沒多說什麼，我就默默地走過去了，首轟出現，學長也替我感到開心。」

這顆紀念球，辛元旭打算拿回去送給家人，「他們每天都會關注戰況，尤其是有先發時，都會看比賽鼓勵我，很謝謝他們」。