快訊

無法人人有獎！800元客庄旅遊券 今晚突破17萬人登記

港府要我駐港代表簽一中聲明 徐國勇：絕不會讓步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／首轟球被猿迷丟回場內 辛元旭要送給家人

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
中華職棒例行賽昨天由樂天桃猿對富邦悍將，悍將辛元旭生涯首轟。 記者林澔一／攝影
中華職棒例行賽昨天由樂天桃猿對富邦悍將，悍將辛元旭生涯首轟。 記者林澔一／攝影

在一軍打了23場比賽，富邦悍將隊新秀辛元旭首轟出爐，「學生時期沒有很常打全壘打，職棒第一年就有，覺得很開心」。

悍將隊總教練洪一中對辛元旭讚譽有加，「他最近表現不錯，是一位很乖、滿認真的球員，有好表現，我們也很開心」。

辛元旭覺得自己的長打能力不是特別突出，也不會特別要求全壘打，但今晚能開轟，仍感到非常開心，「而且還是生涯首轟」。

悍將隊今晚打了不少分數，辛元旭說：「每個人表現都很好，我就是做好揮棒，球打去哪裡，我也不知道。」

4局下辛元旭擊出陽春砲，「那是兩好球的戰況，沒有設定球路，球來了就是盡量打進場內」；這一球被外野猿迷撿到，立刻丟進場內，悍將隊教練團則把球要回來。

辛元旭說：「回來後、總教練把球拿給我，沒多說什麼，我就默默地走過去了，首轟出現，學長也替我感到開心。」

這顆紀念球，辛元旭打算拿回去送給家人，「他們每天都會關注戰況，尤其是有先發時，都會看比賽鼓勵我，很謝謝他們」。

辛元旭 富邦悍將

延伸閱讀

中職／高國麟、高國輝接力開轟 都是創紀錄的一晚

中職／高國輝、高國麟接連開轟 兄弟檔締造難得紀錄

中職／王維中成為選秀狀元？洪一中：「應該是會」

中職／悍將張瑞麟棄打從投 洪總：左手側投要再觀察

相關新聞

菜鳥總A／丘昌榮不停地想變 最後回到原點奪冠

在今年的菜鳥總教練中，光就戰績來看，中信兄弟隊丘昌榮是最風光的教頭，但半季走來，其實很「糾結」，到最後才發現，原來「回到...

菜鳥總A／林岳平首戰勝兄弟最驚喜 半季對戰16敗更意外

菜鳥總教練之一的統一獅隊代總教練林岳平，對生涯第1個半季有驚喜，也有失落，接下來還有更大期待。

菜鳥總A／曾豪駒嘗鮮之旅 還有細節要學習調整

接手過往戰績最好的樂天桃猿隊，又是新老闆入主第一個球季，曾豪駒的壓力可想而知，但他從來不會有過多的表情變化，對他來說，「...

中職／王維中成為選秀狀元？洪一中：「應該是會」

中職選秀會下周一登場，王維中會不會成為狀元，富邦悍將隊總教練洪一中認為，「應該是會」。

中職／高國輝、高國麟接連開轟 兄弟檔締造難得紀錄

富邦悍將隊今晚在主場和樂天桃猿隊進行上半季補賽，兄弟檔高國輝、高國麟在2局下接力開轟，寫下史上首次兄弟檔連續兩打席開轟的...

日職／先發4打數掛蛋 王柏融打擊率剩1成

相隔四戰再度排上先發打線，效力日本火腿隊的台將王柏融又一次沒能留下成績，四打數全數無功而返，打擊率下修1成，火腿終場以2...

中職／首轟球被猿迷丟回場內 辛元旭要送給家人

在一軍打了23場比賽，富邦悍將隊新秀辛元旭首轟出爐，「學生時期沒有很常打全壘打，職棒第一年就有，覺得很開心」。

日職／陽岱鋼再回先發打線 3打數敲1安

日職巨人隊今天出戰橫濱隊，台灣野手陽岱鋼排進先發出賽，9局擊出安打，賽後打擊率略升，此戰巨人以4：2獲勝，拿到近期5連勝...

中職／高國麟、高國輝接力開轟 都是創紀錄的一晚

4年前擊出中職生涯第一支全壘打，高國麟就是和哥哥高國輝同局開轟，今晚他首度達成生涯單季10轟，更是接在哥哥之後敲出，這是...

中職／悍將張瑞麟棄打從投 洪總：左手側投要再觀察

富邦悍將張瑞麟6月中「棄打從投」盼能在場上走出不同的路，7月16日二軍首度以投手身分亮相，投1.1局無責失分；左手側投難...

日職／王柏融返先發打線 打滿全場4支0還是沒表現

連續四戰未能排上先發後，台將王柏融終於又在先發打序見到自己的名字，今天出戰千葉羅德隊，擔任日本火腿隊先發第二棒、左外野手...

不一樣的體育人／陳金鋒退幕後 看見更多英雄

運動產業博覽會昨天在松山文創園區開幕，代言人「台灣巨砲」陳金鋒現身力挺，希望觀眾能夠透過這次博覽會，認識到運動明星身後的...

熱門新聞

小學籃球聯賽／北投94狂！ 靠這2招「77:0」完封桃園南勢

NBA／為重返小前鋒瘦身 安東尼笑稱逢夏天都有新綽號

日職／王柏融返先發打線 打滿全場4支0還是沒表現

MLB／官網預測老虎30人名單 江少慶是「外卡」

中職下半季怎打／悍將調體質 獅待洋投進補

日職／先發4打數掛蛋 王柏融打擊率剩1成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。