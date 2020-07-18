中職／高國麟、高國輝接力開轟 都是創紀錄的一晚

4年前擊出中職生涯第一支全壘打，高國麟就是和哥哥高國輝同局開轟，今晚他首度達成生涯單季10轟，更是接在哥哥之後敲出，這是再也巧合不過的事情。

2016年5月6日，高國麟擊出生涯首轟，當時他是第7棒，排第3棒的高國輝，隨後也擊出渠壘打，這是兄弟倆首度聯手開砲。

高國麟說：「首轟印象深刻，那時哥哥在我後面（棒次），現在是我在他後面。」

今晚比賽，2局下，排第4棒的高國輝先擊出2分砲，第5棒的高國麟隨即補上陽春砲，兄弟檔連兩打席擊出全壘打，這是中職史上第一次。

高國麟這支全壘打，也是個人本季第10轟，生涯新高紀錄，能在哥哥之後打出，自然開心，「當下沒想什麼，只想上壘，沒想到擊球點剛好，很感謝教練當下給的建議」。

昨天悍將隊趁空檔開會，讓球員分享心得，談完之後，高國輝、高國麟和高孝儀，又趁著打擊練習時，和兩位打擊教練談了1個多小時，高國麟說：「針對一些狀況的攻擊模式、缺失去改進，今天大家做得非常好。」

昨天討論的氣氛很好，高國麟說：「總共4個多小時，你就知道我們多想贏了。」

高國麟也很感謝教練團幫忙調整，「近期狀況不是那麼理想，上半季最後兩場比賽，做一些調整迎接下半季，感謝他們花時間幫忙、很有耐心給我們意見」。

高國輝很替弟弟開心，「生涯第1次完成單季10轟，希望他能繼續健康地打下去」。