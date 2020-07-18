快訊

無法人人有獎！800元客庄旅遊券 今晚突破17萬人登記

港府要我駐港代表簽一中聲明 徐國勇：絕不會讓步

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／高國麟、高國輝接力開轟 都是創紀錄的一晚

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
高國麟和哥哥高國輝接力打席開轟。記者林澔一／攝影
高國麟和哥哥高國輝接力打席開轟。記者林澔一／攝影

4年前擊出中職生涯第一支全壘打，高國麟就是和哥哥高國輝同局開轟，今晚他首度達成生涯單季10轟，更是接在哥哥之後敲出，這是再也巧合不過的事情。

2016年5月6日，高國麟擊出生涯首轟，當時他是第7棒，排第3棒的高國輝，隨後也擊出渠壘打，這是兄弟倆首度聯手開砲。

高國麟說：「首轟印象深刻，那時哥哥在我後面（棒次），現在是我在他後面。」

今晚比賽，2局下，排第4棒的高國輝先擊出2分砲，第5棒的高國麟隨即補上陽春砲，兄弟檔連兩打席擊出全壘打，這是中職史上第一次。

高國麟這支全壘打，也是個人本季第10轟，生涯新高紀錄，能在哥哥之後打出，自然開心，「當下沒想什麼，只想上壘，沒想到擊球點剛好，很感謝教練當下給的建議」。

昨天悍將隊趁空檔開會，讓球員分享心得，談完之後，高國輝、高國麟和高孝儀，又趁著打擊練習時，和兩位打擊教練談了1個多小時，高國麟說：「針對一些狀況的攻擊模式、缺失去改進，今天大家做得非常好。」

昨天討論的氣氛很好，高國麟說：「總共4個多小時，你就知道我們多想贏了。」

高國麟也很感謝教練團幫忙調整，「近期狀況不是那麼理想，上半季最後兩場比賽，做一些調整迎接下半季，感謝他們花時間幫忙、很有耐心給我們意見」。

高國輝很替弟弟開心，「生涯第1次完成單季10轟，希望他能繼續健康地打下去」。

高國麟 高國輝

延伸閱讀

中職／高國輝、高國麟接連開轟 兄弟檔締造難得紀錄

中職／前一天才喊沒力了 高國輝開轟自己也意外

中職／守備扯後腿 桃猿又輸悍將與季冠軍漸行漸遠

中職／記錯球數被哥哥笑 高國麟：只顧笑、不提醒我

相關新聞

菜鳥總A／丘昌榮不停地想變 最後回到原點奪冠

在今年的菜鳥總教練中，光就戰績來看，中信兄弟隊丘昌榮是最風光的教頭，但半季走來，其實很「糾結」，到最後才發現，原來「回到...

菜鳥總A／林岳平首戰勝兄弟最驚喜 半季對戰16敗更意外

菜鳥總教練之一的統一獅隊代總教練林岳平，對生涯第1個半季有驚喜，也有失落，接下來還有更大期待。

菜鳥總A／曾豪駒嘗鮮之旅 還有細節要學習調整

接手過往戰績最好的樂天桃猿隊，又是新老闆入主第一個球季，曾豪駒的壓力可想而知，但他從來不會有過多的表情變化，對他來說，「...

中職／王維中成為選秀狀元？洪一中：「應該是會」

中職選秀會下周一登場，王維中會不會成為狀元，富邦悍將隊總教練洪一中認為，「應該是會」。

中職／高國輝、高國麟接連開轟 兄弟檔締造難得紀錄

富邦悍將隊今晚在主場和樂天桃猿隊進行上半季補賽，兄弟檔高國輝、高國麟在2局下接力開轟，寫下史上首次兄弟檔連續兩打席開轟的...

日職／先發4打數掛蛋 王柏融打擊率剩1成

相隔四戰再度排上先發打線，效力日本火腿隊的台將王柏融又一次沒能留下成績，四打數全數無功而返，打擊率下修1成，火腿終場以2...

中職／首轟球被猿迷丟回場內 辛元旭要送給家人

在一軍打了23場比賽，富邦悍將隊新秀辛元旭首轟出爐，「學生時期沒有很常打全壘打，職棒第一年就有，覺得很開心」。

日職／陽岱鋼再回先發打線 3打數敲1安

日職巨人隊今天出戰橫濱隊，台灣野手陽岱鋼排進先發出賽，9局擊出安打，賽後打擊率略升，此戰巨人以4：2獲勝，拿到近期5連勝...

中職／高國麟、高國輝接力開轟 都是創紀錄的一晚

4年前擊出中職生涯第一支全壘打，高國麟就是和哥哥高國輝同局開轟，今晚他首度達成生涯單季10轟，更是接在哥哥之後敲出，這是...

中職／悍將張瑞麟棄打從投 洪總：左手側投要再觀察

富邦悍將張瑞麟6月中「棄打從投」盼能在場上走出不同的路，7月16日二軍首度以投手身分亮相，投1.1局無責失分；左手側投難...

日職／王柏融返先發打線 打滿全場4支0還是沒表現

連續四戰未能排上先發後，台將王柏融終於又在先發打序見到自己的名字，今天出戰千葉羅德隊，擔任日本火腿隊先發第二棒、左外野手...

不一樣的體育人／陳金鋒退幕後 看見更多英雄

運動產業博覽會昨天在松山文創園區開幕，代言人「台灣巨砲」陳金鋒現身力挺，希望觀眾能夠透過這次博覽會，認識到運動明星身後的...

熱門新聞

小學籃球聯賽／北投94狂！ 靠這2招「77:0」完封桃園南勢

NBA／為重返小前鋒瘦身 安東尼笑稱逢夏天都有新綽號

日職／王柏融返先發打線 打滿全場4支0還是沒表現

MLB／官網預測老虎30人名單 江少慶是「外卡」

中職下半季怎打／悍將調體質 獅待洋投進補

日職／先發4打數掛蛋 王柏融打擊率剩1成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。