聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／高國輝、高國麟接連開轟 兄弟檔締造難得紀錄
富邦悍將隊今晚在主場和樂天桃猿隊進行上半季補賽，兄弟檔高國輝、高國麟在2局下接力開轟，寫下史上首次兄弟檔連續兩打席開轟的另類紀錄，此戰悍將隊以12：6獲勝，中止4連敗。
悍將隊在2局下靠保送及王正棠、林宥穎、李宗賢安打、守備失誤搶分，兩人出局後，高國輝先敲出兩分砲，高國麟接著擊出陽春砲，兄弟連續開轟，寫下難得紀錄；高國輝獲選此戰單場MVP。
悍將隊辛元旭在4局下敲出陽春砲，個人中職生涯首轟出爐。
悍將隊今天由洋投索沙先發，4局上被林承飛、張閔勛、陳晨威敲安，再被林立擊出3分砲，投完5局退場，另投出7次三振，拿到本季第6勝（3敗）。
林立本季累積18轟，個人連續12場比賽上壘、連續4場比賽擊出全壘打，但球隊沒能贏球，中止4連勝。
猿隊此戰原定排出洋投尼寇力先發，但因睡覺時壓到左手，導致左肩不適，被降二軍調整，先發投手由洪聖欽頂替，投5局被敲13支安打、3支全壘打，失10分、責失4分。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言