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中職／高國輝、高國麟接連開轟 兄弟檔締造難得紀錄

聯合報 / 記者婁靖平／新北即時報導
悍將隊高國麟2局下在哥哥開轟後再擊出陽春砲，締造難見紀錄。記者林澔一／攝影
悍將隊高國麟2局下在哥哥開轟後再擊出陽春砲，締造難見紀錄。記者林澔一／攝影

富邦悍將隊今晚在主場和樂天桃猿隊進行上半季補賽，兄弟檔高國輝、高國麟在2局下接力開轟，寫下史上首次兄弟檔連續兩打席開轟的另類紀錄，此戰悍將隊以12：6獲勝，中止4連敗。

悍將隊在2局下靠保送及王正棠、林宥穎、李宗賢安打、守備失誤搶分，兩人出局後，高國輝先敲出兩分砲，高國麟接著擊出陽春砲，兄弟連續開轟，寫下難得紀錄；高國輝獲選此戰單場MVP。

悍將隊辛元旭在4局下敲出陽春砲，個人中職生涯首轟出爐。

悍將隊今天由洋投索沙先發，4局上被林承飛、張閔勛、陳晨威敲安，再被林立擊出3分砲，投完5局退場，另投出7次三振，拿到本季第6勝（3敗）。

林立本季累積18轟，個人連續12場比賽上壘、連續4場比賽擊出全壘打，但球隊沒能贏球，中止4連勝。

猿隊此戰原定排出洋投尼寇力先發，但因睡覺時壓到左手，導致左肩不適，被降二軍調整，先發投手由洪聖欽頂替，投5局被敲13支安打、3支全壘打，失10分、責失4分。

悍將隊高國輝2局下擊出3分砲，帶動大局攻勢。記者林澔一／攝影
悍將隊高國輝2局下擊出3分砲，帶動大局攻勢。記者林澔一／攝影

高國輝 林立

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