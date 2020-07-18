中職／高國輝、高國麟接連開轟 兄弟檔締造難得紀錄

富邦悍將隊今晚在主場和樂天桃猿隊進行上半季補賽，兄弟檔高國輝、高國麟在2局下接力開轟，寫下史上首次兄弟檔連續兩打席開轟的另類紀錄，此戰悍將隊以12：6獲勝，中止4連敗。

悍將隊在2局下靠保送及王正棠、林宥穎、李宗賢安打、守備失誤搶分，兩人出局後，高國輝先敲出兩分砲，高國麟接著擊出陽春砲，兄弟連續開轟，寫下難得紀錄；高國輝獲選此戰單場MVP。

悍將隊辛元旭在4局下敲出陽春砲，個人中職生涯首轟出爐。

悍將隊今天由洋投索沙先發，4局上被林承飛、張閔勛、陳晨威敲安，再被林立擊出3分砲，投完5局退場，另投出7次三振，拿到本季第6勝（3敗）。

林立本季累積18轟，個人連續12場比賽上壘、連續4場比賽擊出全壘打，但球隊沒能贏球，中止4連勝。