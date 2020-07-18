日職／陽岱鋼再回先發打線 3打數敲1安

日職巨人隊今天出戰橫濱隊，台灣野手陽岱鋼排進先發出賽，9局擊出安打，賽後打擊率略升，此戰巨人以4：2獲勝，拿到近期5連勝。

陽岱鋼在15日出戰廣島隊先發，並在7局上敲出安打，中斷個人連16打數無安打紀錄，9局上擊出高飛犧牲打送進1分。

休息兩天後，陽岱鋼今天重回先發打線，擔任中外野手、第7棒，他在今天之前出賽16場、34打數擊出9支安打、1支全壘打，打擊率2成65。

今天比賽2局上，陽岱鋼首打席遭觸身球保送上壘，隨後靠北村拓己安打跑回分數，巨人在這一局攻進3分。

陽岱鋼在4、6局各有上場打擊機會，分別擊出滾地球、三振出局，9局上在隊友惠勒（Zelous Wheeler）安打後，敲出個人本場比賽首安，之後盜壘失敗出局。

這場比賽陽岱鋼3打數敲1支安打，打擊率升到2成70。