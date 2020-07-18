中職／王維中成為選秀狀元？洪一中：「應該是會」

中職選秀會下周一登場，王維中會不會成為狀元，富邦悍將隊總教練洪一中認為，「應該是會」。

味全龍隊擁有狀元籤，怎麼挑人，連動影響另4隊抉擇，王維中有名氣、有實力，一般認為，龍隊明年重返中職，需要球星助陣，狀元非他莫屬。

洪總的看法相近，「他們是新球隊，應該會選」，除非雙方在事前先討論過合約，因為錢的關係沒達共識，才不會先選他。

洪一中認為，味全龍不是沒錢，「要不要花而已」。

然而就算龍隊沒選王維中，第2順位的統一獅隊，可能也不會選。洪總以個人看法表示，獅隊比較「精打細算」，而且之前選郭泓志的發展不是很好，可能也會有影響。

洪一中認為，選秀需要一點運氣，「誰會知道兄弟王威晨變成12強最佳三壘手，如果早知道這麼好，怎麼會在大家都棄權後，兄弟才在13輪選到他」。。

龍隊去年也在16輪挑到黃柏豪，結果他現在是二軍全壘打王（14轟），洪總說：「選秀除了要觀察，還需要運氣。」

朱育賢也是一個例子，「如果知道是強打，會在第7輪才選嗎」，選秀很多時候是在賭運氣，到7、8輪都是選選看，「看能不能撿到寶」。