中職選秀Live／味全手握狀元籤 該選王維中、張進德還是余謙？

今年開季以來始終戰績在低檔徘徊的日本火腿隊，儘管在昨天擊敗千葉羅德隊之後擺脫墊底，不過距離領先的A集團還是有一段差距。戰績無法提升的原因主要跟團隊打擊不振有關，當中包括台灣旅日選手王柏融在內的洋砲貢獻

2020-07-20 07:00