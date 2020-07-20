中職選秀Live／味全手握狀元籤 該選王維中、張進德還是余謙？
|2020年中華職棒選秀結果
|順位／球隊
|味全龍
|統一7-ELEVEn獅
|富邦悍將
|中信兄弟
|樂天桃猿
|味全龍
|第1輪
|第2輪
|第3輪
|以下無權
|第4輪
|第5輪
|第6輪
|第7輪
|第8輪
|第9輪
|第10輪
|第11輪
|第12輪
|第13輪
|第14輪
|第15輪
|‧選秀時間：7月20下午6點30分 ‧轉播單位：CPBLTV、ELEVEN SPORT、蝦皮直播
選秀名單
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投 手
尤明勝、王鵬斐、何稟淳、林浩瑋、林銘謙、翁緯喬、高正鋐、高駿宇、張朝欽、許育銘、陳韋霖、陳龍源、曾家鋐、黃冠廷、黃勃睿、楊淳弼、楊尊凱、萬立宸、趙璟榮、劉俊廷、劉崇聖、潘承邦、蔡子凡、賴威誠、簡子烜、林詠翔。
捕 手
甘傑文、黃家德。
內野手
林雨力、徐浩凱、高宸軒、許哲晏、陳聖賢、黃子權、黃明真、黃韋盛、葉修毓、詹銘修、藍淯勝、哈睨．吉路。
外野手
孔令奇、李皓偉、林楷錡、陳鼎傑、詹宗勳、潘俊宇、蔡鎮宇、伊斯坦大．比力安。
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投 手
王維中(旅外)、郭俊麟(旅外)、廖任磊(旅外)、余 謙、姚杰宏、林子崴、李岳霖、林逸達、張朝盛、張竣凱、藍愷青、蘇勝鴻、許峻暘、王友維、王志煊、李慶隆、林原裕、陳重光、曾峻岳、楊鈺翔、劉予承、劉嘉益、何逸龍、呂詠臻、李其峰、張育綸、盧瑞祥、鍾瀚霖。
捕 手
張進德(旅外)、蔣少宏、石偉誠、朱瑋淇、林辰勳、邱家慶、陳杏嘉、陳致嘉、林家鋒、張肇元、黃子榕、蔡瑋泰。
內野手
何恆佑、李承恩、陳宥忠、周奕丞、王順和、林子豪、林家鋐、林吳晉瑋、馬傑森、馬 鋼、許宸銘、陳懷恩、黃兆維、劉俊豪、丁朝原、王博玄、林志綱、莊韋恩、劉家誠、蔣宗錡、鄭兆男。
外野手
陳 真、曾宸佐、葉浚琳、董秉軒、彭名宇、宋晟睿、林政華、施季定華、許承恩、曾宇慶、劉貴元、邱 辰、陽尚衛、劉鎰嘉。
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