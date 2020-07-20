快訊

中職選秀Live／味全手握狀元籤 該選王維中、張進德還是余謙？

日本為什麼需要台積電？ 關鍵只有一個

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職選秀Live／味全手握狀元籤 該選王維中、張進德還是余謙？

聯合新聞網 / 綜合報導
如果你是味全龍高層，狀元籤該選余謙(左)還是王維中(右)呢？ 聯合報系資料照
如果你是味全龍高層，狀元籤該選余謙(左)還是王維中(右)呢？ 聯合報系資料照

2020年中華職棒選秀結果
順位／球隊味全龍統一7-ELEVEn獅富邦悍將中信兄弟樂天桃猿味全龍
第1輪      
第2輪      
第3輪     以下無權
第4輪      
第5輪      
第6輪      
第7輪      
第8輪      
第9輪      
第10輪      
第11輪      
第12輪      
第13輪      
第14輪      
第15輪      
‧選秀時間：7月20下午6點30分　‧轉播單位：CPBLTV、ELEVEN SPORT、蝦皮直播


選秀名單

測試推薦

投　手

尤明勝、王鵬斐、何稟淳、林浩瑋、林銘謙、翁緯喬、高正鋐、高駿宇、張朝欽、許育銘、陳韋霖、陳龍源、曾家鋐、黃冠廷、黃勃睿、楊淳弼、楊尊凱、萬立宸、趙璟榮、劉俊廷、劉崇聖、潘承邦、蔡子凡、賴威誠、簡子烜、林詠翔。

捕　手

甘傑文、黃家德。

內野手

林雨力、徐浩凱、高宸軒、許哲晏、陳聖賢、黃子權、黃明真、黃韋盛、葉修毓、詹銘修、藍淯勝、哈睨．吉路。

外野手

孔令奇、李皓偉、林楷錡、陳鼎傑、詹宗勳、潘俊宇、蔡鎮宇、伊斯坦大．比力安。

報名參加或球團推薦

投　手

王維中(旅外)郭俊麟(旅外)廖任磊(旅外)、余　謙、姚杰宏、林子崴、李岳霖、林逸達、張朝盛、張竣凱、藍愷青、蘇勝鴻、許峻暘、王友維、王志煊、李慶隆、林原裕、陳重光、曾峻岳、楊鈺翔、劉予承、劉嘉益、何逸龍、呂詠臻、李其峰、張育綸、盧瑞祥、鍾瀚霖。

捕　手

張進德(旅外)、蔣少宏、石偉誠、朱瑋淇、林辰勳、邱家慶、陳杏嘉、陳致嘉、林家鋒、張肇元、黃子榕、蔡瑋泰。

內野手

何恆佑、李承恩、陳宥忠、周奕丞、王順和、林子豪、林家鋐、林吳晉瑋、馬傑森、馬　鋼、許宸銘、陳懷恩、黃兆維、劉俊豪、丁朝原、王博玄、林志綱、莊韋恩、劉家誠、蔣宗錡、鄭兆男。

外野手

陳　真、曾宸佐、葉浚琳、董秉軒、彭名宇、宋晟睿、林政華、施季定華、許承恩、曾宇慶、劉貴元、邱　辰、陽尚衛、劉鎰嘉。

中信

相關新聞

中職／蝦皮直播免費看選秀 張立群預測前三順位

中華職棒大聯盟上半季補賽本周日將落幕，緊接著，球迷引頸期盼的季中選秀即將於下周一（7月20日）晚間登場，多位旅外好手的投...

中職選秀Live／味全手握狀元籤 該選王維中、張進德還是余謙？

中華職棒選秀會，本屆由具大聯盟資歷的王維中、U18世界盃MVP、19歲強投余謙領銜，共123名選手報名，選秀會將於20日晚間6點30分登場，由味全龍隊握有狀元籤。

中職／左投狀元史上第一人？王維中等翻牌

頂級左投王維中帶著美、韓職棒資歷，投身中華職棒選秀，對亟需王牌投手兼人氣球星的新軍味全龍隊來說，王維中就是萬靈丹，放掉他...

日職／同屬低迷洋砲 王柏融無本土保護更慘重

今年開季以來始終戰績在低檔徘徊的日本火腿隊，儘管在昨天擊敗千葉羅德隊之後擺脫墊底，不過距離領先的A集團還是有一段差距。戰績無法提升的原因主要跟團隊打擊不振有關，當中包括台灣旅日選手王柏融在內的洋砲貢獻

中職／去年首輪 林安可最耀眼

中職二○一九年選秀會首輪誕生不少即戰力，扣除掉尚未在一軍出賽的味全龍隊，悍將隊江國豪、獅隊林安可以及桃猿隊的蘇俊璋，都已...

中職／王維中、張進德 龍狀元挑誰 甜蜜的兩難

中華職棒二○二○年新人選秀會將在今晚六點於台中好運來宴展中心舉行，共一百廿三人報名，人數歷屆次高，旅外歸國的王維中、張進...

中職／「第7輪奇蹟」發威 楊瑞承轟退悍將

中職選秀會今天登場，首輪指名的球員固然是鎂光燈焦點，後段選秀也曾淘洗出不少「珍珠」，中信兄弟隊王威晨以第十三輪指名站穩先...

中職／翁瑋均意外獲MVP 梁家榮：實至名歸

樂天桃猿隊今晚以14：3擊敗富邦悍將隊，先發投手翁瑋均優質先發獲選單場MVP，不過他認為這一場勝利，隊友貢獻很多，領完獎...

中職／主場6連勝 翁瑋均：希望客場也一樣

樂天桃猿隊今晚以14：3擊敗富邦悍將隊，先發投手翁瑋均6局失3分的優質先發，拿下個人4連勝、主場6連勝，對於主客場先發表...

中職／猿隊4轟回敬 14：3擊敗富邦悍將

樂天桃猿隊昨晚作客新莊棒球場，遭到富邦悍將隊四轟狙擊，今晚回到桃園棒球場，回敬四轟，加上「主場王」翁瑋均的好投，以14：...

選秀過來人／第幾輪不重要 辛元旭靠苦練趕進度

富邦悍將隊三壘手辛元旭去年投入中職選秀，在第9輪被選進，今年在一軍的攻守表現都令教練團驚艷，昨天敲出生涯首轟，要追上前段...

選秀過來人／沒想過輪次 楊瑞承只想拚機會

樂天桃猿隊內野手楊瑞承去年在中職選秀會第七輪被選中，只期待一個進入職棒的機會，今年上半季尾聲升上一軍，把握機會敲出首安、...

熱門新聞

500元動滋券只要登記就可抽 一招教你完全攻略

中職／蝦皮直播免費看選秀 張立群預測前三順位

柯瑞成功不靠天賦 讓人嘆為觀止的瘋狂訓練

日職／同屬低迷洋砲 王柏融無本土保護更慘重

全中運「選手之夜」落幕 兩天15萬 民眾驚比跨年多

全中運兩天賽事屏東縣屢創佳績 拿下9金牌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。