菜鳥總A／曾豪駒嘗鮮之旅 還有細節要學習調整

接手過往戰績最好的樂天桃猿隊，又是新老闆入主第一個球季，曾豪駒的壓力可想而知，但他從來不會有過多的表情變化，對他來說，「這就是一趟嘗鮮之旅，每個階段能達成目標最重要」。

桃猿隊上半季打到今天賽前為止，戰績33勝25敗，冠軍讓兄弟拿走，半季只排第2，撇開成績帶得好不好，曾豪駒說：「自己還有一些細節要調整。」

過去當球員、打擊教練，很有時候都只是站在旁邊看，「但站在這個位置上，會有不同角度和想法，不管是調度或暗號下達，都需要經驗累積成長，比賽中的變化起伏掌握，應該可以快一點」。

從結果論來看，曾豪駒認為自己可以有更好的方式去呈現、應對，「過程中有痛苦，但卻是很好的經驗，要把這個經驗，帶到下半季更完善的呈現」。

桃猿隊在4月15日首戰統一獅隊，雖以贏球收尾，但對曾豪駒來說，「這場比賽難忘的地方在於比較新鮮，什麼事情都很新鮮，儘管已經做好準備，但很多狀況，一定要碰到後才會去反應」。

上半季的新鮮和突發都在交錯進行，「會一直跟自己講，什麼狀況要作什麼事情，其實都規劃好了，但有些突發、自己沒遇過的，反應還是是要快一點」。

曾豪駒現在可以更冷靜，「狀況發生後，都可以反應過來，沒有太大問題，告訴自己，就是按常理去做，對錯不用去追究，這樣反而導致綁手綁腳」。

帶隊前半段會有這種迷思，現在曾豪駒放得更開，「先做再說」，做了不好再想辦法解決、再去討論，「什麼事情就是去做，做了才會得到結果，不做結果不一定比較好」。

每位總教練的目標都是總冠軍，曾總說：「之前當打擊教練，會給設定降低三振率、提高壘上打擊率等目標，但現在狀況不同，設定當然也不一樣。」

總冠軍需要時間來累積，「每周、每個月去達成任務（勝場），積少成多才會拿到，」曾豪駒說：「前面（每周、月）沒做好，總冠軍就只能是空口白話，這需要一步一步踏實去做。」

半季總教練生涯過去，曾豪駒說：「就是嘗鮮，就像是學習一樣東西，不同階段的學習之旅。」