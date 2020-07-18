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菜鳥總A／丘昌榮不停地想變 最後回到原點奪冠
在今年的菜鳥總教練中，光就戰績來看，中信兄弟隊丘昌榮是最風光的教頭，但半季走來，其實很「糾結」，到最後才發現，原來「回到原點」才是最好。
今年初次掌兵符，「丘總」沒想到一開始帶就碰到狀況，「球季延期開打，第1次遇到疫情，球場沒有觀眾，戰績又不好」。
那段時間，丘昌榮的心情不好、壓力很大，整個人感覺比較急躁，「一直想要用什麼方法變球隊，心裡很糾結，經常會睡一睡就爬起來，思考怎麼做比較好」
「丘總」有豐富的首席教練資歷，轉換成總教練不是難事，難在自己想太多，「很多版本（調度）在腦海打轉，一直想著要如何擺脫窘境」。
到了5月中，慢慢地，球隊一周可以贏下2到3場，「那時就比較有感覺了，5月底到6月比較順，慢慢進入軌道」，直到最後奪冠。
走過這段動盪期、爬到高峰，丘總最大的感受是，「除非有絕對把握，否則不要隨意去動」。
「輸球反而走偏，之後團隊要拉回來、沒那麼簡單」，之前很想在短時期內把球隊調整回來，一直想變，反而沒有更好效果。
現在回想起來，丘昌榮發現，能夠奪冠的關鍵、安排、調度，「其實都是一開始就設定好的，自己太多想，反而沒有把握」。
兄弟上半季以37勝23敗奪冠，關鍵有很多，除了投手發揮水準，「林智勝、周思齊協助中生代，蘇緯達、許基宏、詹子賢等中心打者穩定」。
這些狀況其實都跟丘昌榮一開始的預期一樣，他最自責的是，「自己不夠有耐性，如果能有多一點（耐性），輸球場次會少一些，奪冠時間可以更早」。
兄弟在比賽中慢慢找到節奏，「丘總」也找到屬於自己的步伐，不要急躁最重要，「下半季當然還要繼續衝刺，直到總冠軍到手」。
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