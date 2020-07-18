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日職／先發4打數掛蛋 王柏融打擊率剩1成
相隔四戰再度排上先發打線，效力日本火腿隊的台將王柏融又一次沒能留下成績，四打數全數無功而返，打擊率下修1成，火腿終場以2：5輸給千葉羅德隊。
火腿與羅德在系列賽前四戰各取兩勝，今天兩軍進行六連戰的第五戰，王柏融在這波系列賽首度先發，扛起第二棒、左外野手。
面對羅德先發投手種市篤暉，王柏融首局吞下三振，第三局敲出中外野飛球在牆前遭接殺出局，第六局在一壘有人時出棒攻擊第一球，擊出游擊上空飛球遭接殺；第九局面對益田直也，王柏融再以中外野飛球出局作收。
加上此戰，王柏融本季共出賽16場，累積34打席、30打數，敲出3安打全是一壘打，打擊率剛好1成，還吞下11次三振。
火腿此役一度靠著横尾俊建和渡邊諒的陽春砲，取得2：1領先，但羅德在第四局打了九人次，柿沼友哉在2：2平手時敲出二壘打，送回2分，安田尚憲第七局再補上陽春砲，羅德取得5：2領先直到終場。
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