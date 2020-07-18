快訊

你註冊了嗎？藝FUN券開放下載首日 7小時破百萬人登記

漢光演習直升機墜毀 殉職2軍官將追晉為中校少校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菜鳥總A／林岳平首戰勝兄弟最驚喜 半季對戰16敗更意外

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
統一獅隊代總教練林岳平。 聯合報系資料照 記者季相儒／攝影
統一獅隊代總教練林岳平。 聯合報系資料照 記者季相儒／攝影

菜鳥總教練之一的統一獅隊代總教練林岳平，對生涯第1個半季有驚喜，也有失落，接下來還有更大期待。

林岳平今年接掌兵符，4月12日第一場比賽，雖是中職編號第3場例行賽，但因前兩戰下雨延賽，這場比賽反而成為眾人矚目的全球的第一戰。

最讓「餅總」印象深刻的是，「眼看我們就要輸了，結果卻打到延長賽11局贏了，感覺很不真實」。

但這場看起來很難贏球、最後卻留勝的比賽，也是林岳平「失落」的開始，接下來19場對戰，獅隊僅再拿3勝，上半季甚至以11連敗收尾，讓兄弟在台南自家主場拋彩帶。

林岳平說：「第一場贏了兄弟，直到最後一場對兄弟輸球，只能說，對他們的戰績，拖垮了獅隊半季。」

走完半個球季，獅隊以26勝34敗、排第3收尾，對餅總而言當然不夠滿意，他說，「這些都是不曾有過的經驗，驚喜的贏球、最後一場輸球，當總教練不是那麼容易」。

在還沒上任前，「想像中，就知道是個艱難的挑戰」，「餅總」盡力讓球隊發揮極致戰力，「期間認為一度有機會，但卻掉下來，而且像溜滑梯一樣，速度很快，而爬上去的時間又很短」。

回頭看看自己在這個職務上的表現，林岳平高標準看自己，「或許是能力不足，臨場調配能力快慢，還在適應過程中」。

林岳平還是對獅隊很有信心，「我們的打擊、守備跟各隊不分上下，但他們的外援戰力堅強，我們比較弱，如果積極準備這塊，8月有機會回到更正常的水準」。

下半季最重要的期許，「不能對單一球隊太多連敗」，林岳平舉例，獅隊對戰樂天桃猿富邦悍將隊都是11勝9敗，唯獨對兄弟打不好，「來回的差距就是負12，這樣無法跟第1名抗衡」。

「餅總」說：「要把球隊帶往可以贏球的方向走去，儘管還沒有完整組織到各個環節都準備好，跟其他一較高下的狀況，但我們會用現有戰力、排出最佳陣容迎戰。」

林岳平 樂天桃猿 富邦悍將

延伸閱讀

菜鳥總A／丘昌榮不停地想變 最後回到原點奪冠

菜鳥總A／曾豪駒嘗鮮之旅 還有細節要學習調整

相關新聞

日職／先發4打數掛蛋 王柏融打擊率剩1成

相隔四戰再度排上先發打線，效力日本火腿隊的台將王柏融又一次沒能留下成績，四打數全數無功而返，打擊率下修1成，火腿終場以2...

菜鳥總A／丘昌榮不停地想變 最後回到原點奪冠

在今年的菜鳥總教練中，光就戰績來看，中信兄弟隊丘昌榮是最風光的教頭，但半季走來，其實很「糾結」，到最後才發現，原來「回到...

菜鳥總A／林岳平首戰勝兄弟最驚喜 半季對戰16敗更意外

菜鳥總教練之一的統一獅隊代總教練林岳平，對生涯第1個半季有驚喜，也有失落，接下來還有更大期待。

菜鳥總A／曾豪駒嘗鮮之旅 還有細節要學習調整

接手過往戰績最好的樂天桃猿隊，又是新老闆入主第一個球季，曾豪駒的壓力可想而知，但他從來不會有過多的表情變化，對他來說，「...

中職／悍將張瑞麟棄打從投 洪總：左手側投要再觀察

富邦悍將張瑞麟6月中「棄打從投」盼能在場上走出不同的路，7月16日二軍首度以投手身分亮相，投1.1局無責失分；左手側投難...

日職／王柏融返先發打線 打滿全場4支0還是沒表現

連續四戰未能排上先發後，台將王柏融終於又在先發打序見到自己的名字，今天出戰千葉羅德隊，擔任日本火腿隊先發第二棒、左外野手...

不一樣的體育人／陳金鋒退幕後 看見更多英雄

運動產業博覽會昨天在松山文創園區開幕，代言人「台灣巨砲」陳金鋒現身力挺，希望觀眾能夠透過這次博覽會，認識到運動明星身後的...

不一樣的體育人／搞大運動售票 他贊助百隊基層棒球

在六月首度將第三代數位售票系統ＯＱＲ引進到台灣木蘭足球聯賽後，權可易資訊股份有限公司董事長林敬祥也積極接觸中華職棒樂天桃...

中職下半季怎打／悍將調體質 獅待洋投進補

富邦悍將、統一獅隊在上半季早早退出爭冠行列，下半季要如何找回競爭力，悍將隊期待年輕選手透過失敗成長，在下半季補起火力缺口...

中職下半季怎打／象拚解恐猿症 樂天不能「誤」事

中華職棒上半季將在明天結束，休息四天，下半季緊接著展開，手握上半季冠軍的中信兄弟隊要在下半季為「恐猿症」找解方，爭冠失利...

中職／二軍交流賽 狀元熱門余謙沒抓下出局數即退場

中職二軍交流賽今天大專明星隊對上樂天桃猿二軍，大專明星先發呂詠臻僅投0.2局失6分（3責失），選秀首輪的大熱門余謙一個人...

棒球／稻葉篤紀延長1年監督合約 續備戰東京奧運

日本武士隊今天宣布，東京奧運監督稻葉篤紀任期將延1年，雖然還有很多考驗，但他表示，希望能在明年奧運奪下金牌，選手會以12...

熱門新聞

下半季展望／中信兄弟心理戰 恐猿症需找到解方

小學籃球聯賽／北投94狂！ 靠這2招「77:0」完封桃園南勢

日職／王柏融返先發打線 打滿全場4支0還是沒表現

NBA／為重返小前鋒瘦身 安東尼笑稱逢夏天都有新綽號

MLB／官網預測老虎30人名單 江少慶是「外卡」

中職下半季怎打／悍將調體質 獅待洋投進補

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。