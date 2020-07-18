菜鳥總A／林岳平首戰勝兄弟最驚喜 半季對戰16敗更意外

菜鳥總教練之一的統一獅隊代總教練林岳平，對生涯第1個半季有驚喜，也有失落，接下來還有更大期待。

林岳平今年接掌兵符，4月12日第一場比賽，雖是中職編號第3場例行賽，但因前兩戰下雨延賽，這場比賽反而成為眾人矚目的全球的第一戰。

最讓「餅總」印象深刻的是，「眼看我們就要輸了，結果卻打到延長賽11局贏了，感覺很不真實」。

但這場看起來很難贏球、最後卻留勝的比賽，也是林岳平「失落」的開始，接下來19場對戰，獅隊僅再拿3勝，上半季甚至以11連敗收尾，讓兄弟在台南自家主場拋彩帶。

林岳平說：「第一場贏了兄弟，直到最後一場對兄弟輸球，只能說，對他們的戰績，拖垮了獅隊半季。」

走完半個球季，獅隊以26勝34敗、排第3收尾，對餅總而言當然不夠滿意，他說，「這些都是不曾有過的經驗，驚喜的贏球、最後一場輸球，當總教練不是那麼容易」。

在還沒上任前，「想像中，就知道是個艱難的挑戰」，「餅總」盡力讓球隊發揮極致戰力，「期間認為一度有機會，但卻掉下來，而且像溜滑梯一樣，速度很快，而爬上去的時間又很短」。

回頭看看自己在這個職務上的表現，林岳平高標準看自己，「或許是能力不足，臨場調配能力快慢，還在適應過程中」。

林岳平還是對獅隊很有信心，「我們的打擊、守備跟各隊不分上下，但他們的外援戰力堅強，我們比較弱，如果積極準備這塊，8月有機會回到更正常的水準」。

下半季最重要的期許，「不能對單一球隊太多連敗」，林岳平舉例，獅隊對戰樂天桃猿、富邦悍將隊都是11勝9敗，唯獨對兄弟打不好，「來回的差距就是負12，這樣無法跟第1名抗衡」。

「餅總」說：「要把球隊帶往可以贏球的方向走去，儘管還沒有完整組織到各個環節都準備好，跟其他一較高下的狀況，但我們會用現有戰力、排出最佳陣容迎戰。」