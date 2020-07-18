中職／悍將張瑞麟棄打從投 洪總：左手側投要再觀察

富邦悍將張瑞麟6月中「棄打從投」盼能在場上走出不同的路，7月16日二軍首度以投手身分亮相，投1.1局無責失分；左手側投難見，總教練洪一中說，還需要多觀察幾場才能評斷。

中職富邦悍將隊張瑞麟2016年投入中選秀沒有獲得球隊青睞，與義大犀牛隊（富邦悍將隊前身）簽下自主培訓球員合約，後登錄為正式球員；張瑞麟近幾年一軍出賽機會並不多，僅在2018、2019年有一軍出賽紀錄。

張瑞麟目前為止一軍打者身分出賽總計15場、22打數敲出6支安打，包括2發全壘打，打擊率2成73，今年二軍出賽打33場，總計85打數敲出23支安打，包括1發全壘打，打擊率2成71。

張瑞麟業餘時期有當過投手，先前在粉絲團透露，從6月中旬開始轉練投手，所有的訓練和課程都在一夕之間轉變，不只心靈上要快速的調整，身體上也要努力強化不同的肌群。

總教練洪一中表示，大概是7月初收到消息，張瑞麟主動提出希望改練投手，可能覺得在打擊這一塊競爭力相對沒有這麼好；張瑞麟是左投、投球姿勢又比較怪異，有點像是4分之3側投，球速大概可以投到138公里左右，左手側投，對於左打有威脅性。

張瑞麟16日在中職二軍交流盃賽首度以投手身分登板，總計投1.1局被敲1支安打、投出1次三振、無責失分，帳面成績不錯，但他直言對於投手身分還很陌生。洪一中表示，目前沒有看過張瑞麟現場投球，還無法下判斷，需要多觀察幾場出賽後才會知道。