快訊

【今日精摘】郵局加班發三倍券／三浦春馬輕生

中職／悍將張瑞麟棄打從投 洪總：左手側投要再觀察

中央社 / 新北18日電
悍將張瑞麟棄打從投　洪一中：還需多觀察再評斷 中華職棒富邦悍將隊總教練洪一中（圖）18日表示，約7月初收到消息，張瑞麟主動提想改練投手；張瑞麟是左投、投球姿勢又比較怪異，有點像是四分之三側投，球速大概可以投到138公里左右，左手側投，對於左打有威脅性，但仍需多觀察他幾場出賽後才有辦法判斷。中央社記者謝靜雯攝　109年7月18日 中央社
悍將張瑞麟棄打從投　洪一中：還需多觀察再評斷 中華職棒富邦悍將隊總教練洪一中（圖）18日表示，約7月初收到消息，張瑞麟主動提想改練投手；張瑞麟是左投、投球姿勢又比較怪異，有點像是四分之三側投，球速大概可以投到138公里左右，左手側投，對於左打有威脅性，但仍需多觀察他幾場出賽後才有辦法判斷。中央社記者謝靜雯攝　109年7月18日 中央社

富邦悍將張瑞麟6月中「棄打從投」盼能在場上走出不同的路，7月16日二軍首度以投手身分亮相，投1.1局無責失分；左手側投難見，總教練洪一中說，還需要多觀察幾場才能評斷。

中職富邦悍將隊張瑞麟2016年投入中選秀沒有獲得球隊青睞，與義大犀牛隊（富邦悍將隊前身）簽下自主培訓球員合約，後登錄為正式球員；張瑞麟近幾年一軍出賽機會並不多，僅在2018、2019年有一軍出賽紀錄。

張瑞麟目前為止一軍打者身分出賽總計15場、22打數敲出6支安打，包括2發全壘打，打擊率2成73，今年二軍出賽打33場，總計85打數敲出23支安打，包括1發全壘打，打擊率2成71。

張瑞麟業餘時期有當過投手，先前在粉絲團透露，從6月中旬開始轉練投手，所有的訓練和課程都在一夕之間轉變，不只心靈上要快速的調整，身體上也要努力強化不同的肌群。

總教練洪一中表示，大概是7月初收到消息，張瑞麟主動提出希望改練投手，可能覺得在打擊這一塊競爭力相對沒有這麼好；張瑞麟是左投、投球姿勢又比較怪異，有點像是4分之3側投，球速大概可以投到138公里左右，左手側投，對於左打有威脅性。

張瑞麟16日在中職二軍交流盃賽首度以投手身分登板，總計投1.1局被敲1支安打、投出1次三振、無責失分，帳面成績不錯，但他直言對於投手身分還很陌生。洪一中表示，目前沒有看過張瑞麟現場投球，還無法下判斷，需要多觀察幾場出賽後才會知道。

富邦悍將 洪一中

延伸閱讀

下半季展望／富邦悍將缺火力 盼年輕選手添柴火

富邦胡金龍事件 成當年中信「冰風暴」翻版？

中職／新人測試會登場 彭政閔也出動找珍珠

中職／洪總很有愛 王詩聰：終於能回應

相關新聞

菜鳥總A／丘昌榮不停地想變 最後回到原點奪冠

在今年的菜鳥總教練中，光就戰績來看，中信兄弟隊丘昌榮是最風光的教頭，但半季走來，其實很「糾結」，到最後才發現，原來「回到...

菜鳥總A／林岳平首戰勝兄弟最驚喜 半季對戰16敗更意外

菜鳥總教練之一的統一獅隊代總教練林岳平，對生涯第1個半季有驚喜，也有失落，接下來還有更大期待。

菜鳥總A／曾豪駒嘗鮮之旅 還有細節要學習調整

接手過往戰績最好的樂天桃猿隊，又是新老闆入主第一個球季，曾豪駒的壓力可想而知，但他從來不會有過多的表情變化，對他來說，「...

中職／王維中成為選秀狀元？洪一中：「應該是會」

中職選秀會下周一登場，王維中會不會成為狀元，富邦悍將隊總教練洪一中認為，「應該是會」。

日職／先發4打數掛蛋 王柏融打擊率剩1成

相隔四戰再度排上先發打線，效力日本火腿隊的台將王柏融又一次沒能留下成績，四打數全數無功而返，打擊率下修1成，火腿終場以2...

中職／悍將張瑞麟棄打從投 洪總：左手側投要再觀察

富邦悍將張瑞麟6月中「棄打從投」盼能在場上走出不同的路，7月16日二軍首度以投手身分亮相，投1.1局無責失分；左手側投難...

日職／王柏融返先發打線 打滿全場4支0還是沒表現

連續四戰未能排上先發後，台將王柏融終於又在先發打序見到自己的名字，今天出戰千葉羅德隊，擔任日本火腿隊先發第二棒、左外野手...

不一樣的體育人／陳金鋒退幕後 看見更多英雄

運動產業博覽會昨天在松山文創園區開幕，代言人「台灣巨砲」陳金鋒現身力挺，希望觀眾能夠透過這次博覽會，認識到運動明星身後的...

不一樣的體育人／搞大運動售票 他贊助百隊基層棒球

在六月首度將第三代數位售票系統ＯＱＲ引進到台灣木蘭足球聯賽後，權可易資訊股份有限公司董事長林敬祥也積極接觸中華職棒樂天桃...

中職下半季怎打／悍將調體質 獅待洋投進補

富邦悍將、統一獅隊在上半季早早退出爭冠行列，下半季要如何找回競爭力，悍將隊期待年輕選手透過失敗成長，在下半季補起火力缺口...

中職下半季怎打／象拚解恐猿症 樂天不能「誤」事

中華職棒上半季將在明天結束，休息四天，下半季緊接著展開，手握上半季冠軍的中信兄弟隊要在下半季為「恐猿症」找解方，爭冠失利...

中職／二軍交流賽 狀元熱門余謙沒抓下出局數即退場

中職二軍交流賽今天大專明星隊對上樂天桃猿二軍，大專明星先發呂詠臻僅投0.2局失6分（3責失），選秀首輪的大熱門余謙一個人...

熱門新聞

小學籃球聯賽／北投94狂！ 靠這2招「77:0」完封桃園南勢

日職／王柏融返先發打線 打滿全場4支0還是沒表現

NBA／為重返小前鋒瘦身 安東尼笑稱逢夏天都有新綽號

MLB／官網預測老虎30人名單 江少慶是「外卡」

中職下半季怎打／悍將調體質 獅待洋投進補

中職下半季怎打／象拚解恐猿症 樂天不能「誤」事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。