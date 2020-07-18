快訊

抬頭就有絕美「幻日環」 氣象局：全台今天都有機會看到

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／返先發打線 王柏融扛第二棒戰羅德

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
相隔四戰後，火腿台將王柏融終於又在先發打序見到自己的名字 聯合報系資料照
相隔四戰後，火腿台將王柏融終於又在先發打序見到自己的名字 聯合報系資料照

連續四戰未能排上先發後，台將王柏融終於又在先發打序見到自己的名字，今天出戰千葉羅德隊，擔任日本火腿隊先發第二棒、左外野手。

王柏融本季出賽15場累積30打席、26打數，敲出3支安打全是一壘打，吞下10次三振，打擊率在1成15低檔打轉，出賽機會也有一天沒一天，前一次排上先發打線為12日，對歐力士隊4打數掛蛋、挨2K。

火腿與羅德在系列賽前四戰各取兩勝，今天進行本周第五次過招，王柏融擔任第二棒，對上羅德先發投手種市篤暉，他的本季前4場先發，拿下1勝1敗、防禦率2.88，火腿則由防禦率6.08的左投加藤貴之先發。

王柏融在系列賽前四戰，僅在周二和周四代打，兩打席都敲出外野飛球出局。效力羅德的台灣投手陳冠宇，則是在周三中繼登板，投0.2局被敲3安打、1保送，包括1發陽春砲，丟掉2分。

千葉羅德 王柏融 日本火腿

延伸閱讀

日職／宋家豪10球奪中繼成功 陽岱鋼、王柏融替補上陣

日職／陳冠宇0.2局失2分吞救援失敗 王柏融未出賽

日職／王柏融代打上場 成火腿最後出局數

日職／王柏融、陽岱鋼同款命 漸被移出戰力規劃

相關新聞

日職／返先發打線 王柏融扛第二棒戰羅德

連續四戰未能排上先發後，台將王柏融終於又在先發打序見到自己的名字，今天出戰千葉羅德隊，擔任日本火腿隊先發第二棒、左外野手...

中職下半季怎打／象拚解恐猿症 樂天不能「誤」事

中華職棒上半季將在明天結束，休息四天，下半季緊接著展開，手握上半季冠軍的中信兄弟隊要在下半季為「恐猿症」找解方，爭冠失利...

中職下半季怎打／悍將調體質 獅待洋投進補

富邦悍將、統一獅隊在上半季早早退出爭冠行列，下半季要如何找回競爭力，悍將隊期待年輕選手透過失敗成長，在下半季補起火力缺口...

不一樣的體育人／搞大運動售票 他贊助百隊基層棒球

在六月首度將第三代數位售票系統ＯＱＲ引進到台灣木蘭足球聯賽後，權可易資訊股份有限公司董事長林敬祥也積極接觸中華職棒樂天桃...

不一樣的體育人／陳金鋒退幕後 看見更多英雄

運動產業博覽會昨天在松山文創園區開幕，代言人「台灣巨砲」陳金鋒現身力挺，希望觀眾能夠透過這次博覽會，認識到運動明星身後的...

中職／二軍交流賽 狀元熱門余謙沒抓下出局數即退場

中職二軍交流賽今天大專明星隊對上樂天桃猿二軍，大專明星先發呂詠臻僅投0.2局失6分（3責失），選秀首輪的大熱門余謙一個人...

棒球／稻葉篤紀延長1年監督合約 續備戰東京奧運

日本武士隊今天宣布，東京奧運監督稻葉篤紀任期將延1年，雖然還有很多考驗，但他表示，希望能在明年奧運奪下金牌，選手會以12...

下半季展望／中信兄弟心理戰 恐猿症需找到解方

中信兄弟隊拿下今年中職上半季冠軍，已一腳跨過季後賽門檻，面對下半季的競爭，仍有一項難題待克服，上半季浮現的「恐猿症」需要...

下半季展望／富邦悍將缺火力 盼年輕選手添柴火

富邦悍將隊上半季戰績墊底，下半季要找回競爭力，打線的提升會是一項關鍵，團隊打擊率、上壘率、長打率都是四隊最低，打點更少了...

中職／助攻統一獅 陳零九、老王樂隊開唱

統一獅隊「傑尼獅J-LIONS明星戰隊」主題日，下周六、日（7月25日及26日）將於台南棒球場登場，找來最佳神隊友進行助...

中職／蝦皮直播免費看選秀 張立群預測前三順位

中華職棒大聯盟上半季補賽本周日將落幕，緊接著，球迷引頸期盼的季中選秀即將於下周一（7月20日）晚間登場，多位旅外好手的投...

日職／隊友認證 張奕獲得練習狂稱號

歐力士隊台灣投手張奕今年因為春訓時手肘緊繃，導致無法趕上一軍開季，不過努力的態度有目共睹，在歐力士球員內部票選中獲得「努...

熱門新聞

下半季展望／中信兄弟心理戰 恐猿症需找到解方

中職／蝦皮直播免費看選秀 張立群預測前三順位

日職／隊友認證 張奕獲得練習狂稱號

小學籃球聯賽／北投94狂！ 靠這2招「77:0」完封桃園南勢

下半季展望／富邦悍將缺火力 盼年輕選手添柴火

籃球／「大到令人羨慕」 陳建州公開璞園新主場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。