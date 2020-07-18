日職／返先發打線 王柏融扛第二棒戰羅德

連續四戰未能排上先發後，台將王柏融終於又在先發打序見到自己的名字，今天出戰千葉羅德隊，擔任日本火腿隊先發第二棒、左外野手。

王柏融本季出賽15場累積30打席、26打數，敲出3支安打全是一壘打，吞下10次三振，打擊率在1成15低檔打轉，出賽機會也有一天沒一天，前一次排上先發打線為12日，對歐力士隊4打數掛蛋、挨2K。

火腿與羅德在系列賽前四戰各取兩勝，今天進行本周第五次過招，王柏融擔任第二棒，對上羅德先發投手種市篤暉，他的本季前4場先發，拿下1勝1敗、防禦率2.88，火腿則由防禦率6.08的左投加藤貴之先發。

王柏融在系列賽前四戰，僅在周二和周四代打，兩打席都敲出外野飛球出局。效力羅德的台灣投手陳冠宇，則是在周三中繼登板，投0.2局被敲3安打、1保送，包括1發陽春砲，丟掉2分。