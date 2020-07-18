不一樣的體育人／搞大運動售票 他贊助百隊基層棒球

在六月首度將第三代數位售票系統ＯＱＲ引進到台灣木蘭足球聯賽後，權可易資訊股份有限公司董事長林敬祥也積極接觸中華職棒樂天桃猿、富邦悍將隊，希望透過這套具有減壓、防偽和百分之百精準行銷三大特色的售票系統來改變國人購票型態，而私下他也是名棒球鐵粉、運動愛好者，過去七年已經贊助超過上百支的國內基層隊伍。

本月初林敬祥才跟隨著紅襪隊旅外好手劉致榮回到台東，並捐贈了廿五套球具給台東縣政府，將供給當地國小球隊使用，而這僅是林敬祥從事公益生涯的冰山一角，他透露從七年前首度捐贈球具給台東泰源國小至今，已經贊助超過一百支的基層球隊，每年贊助金額都在百萬元以上。

林敬祥公司旗下目前擁有路跑賽事資格轉讓、門票轉讓、機票比價、以及第三代數位售票系統ＯＱＲ四大平台。他透露從小就熱愛棒球，可惜就讀的學校一直都沒有棒球隊，長大後也因為家境問題讓他將心思放在事業上，讓棒球成為人生中的遺憾。

不過在事業有成後，林敬祥決定回饋社會與最愛的棒球，讓他在基層棒球圈小有名氣，甚至有不少球隊主動找上門要求贊助，不過就讀財稅系的他也強調自己並非來者不拒，「雖然三、五萬元對我們來說是個小錢，但對於基層棒球隊來說可能很重要，所以當有球隊希望我贊助時，我都會去了解他們的需求和背景，將資源提供給真正需要的人。」

去年林敬祥成功打造ＯＱＲ，該系統將電子票券綁定手機並採實名制，將能讓主辦單位掌握進場球迷資訊，不僅能防偽也能結合大數據分析進場人員年紀、喜好，進而達到精準行銷的目的，未來他也希望將這套系統引進到職棒甚至是職籃賽場上。