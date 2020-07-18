聽新聞
test
0:00 / 0:00

不一樣的體育人／搞大運動售票 他贊助百隊基層棒球

聯合報 / 記者劉肇育／專訪
林敬祥過去七年來默默贊助了上百支的基層球隊。記者劉肇育／攝影
林敬祥過去七年來默默贊助了上百支的基層球隊。記者劉肇育／攝影

在六月首度將第三代數位售票系統ＯＱＲ引進到台灣木蘭足球聯賽後，權可易資訊股份有限公司董事長林敬祥也積極接觸中華職棒樂天桃猿富邦悍將隊，希望透過這套具有減壓、防偽和百分之百精準行銷三大特色的售票系統來改變國人購票型態，而私下他也是名棒球鐵粉、運動愛好者，過去七年已經贊助超過上百支的國內基層隊伍。

本月初林敬祥才跟隨著紅襪隊旅外好手劉致榮回到台東，並捐贈了廿五套球具給台東縣政府，將供給當地國小球隊使用，而這僅是林敬祥從事公益生涯的冰山一角，他透露從七年前首度捐贈球具給台東泰源國小至今，已經贊助超過一百支的基層球隊，每年贊助金額都在百萬元以上。

林敬祥公司旗下目前擁有路跑賽事資格轉讓、門票轉讓、機票比價、以及第三代數位售票系統ＯＱＲ四大平台。他透露從小就熱愛棒球，可惜就讀的學校一直都沒有棒球隊，長大後也因為家境問題讓他將心思放在事業上，讓棒球成為人生中的遺憾。

不過在事業有成後，林敬祥決定回饋社會與最愛的棒球，讓他在基層棒球圈小有名氣，甚至有不少球隊主動找上門要求贊助，不過就讀財稅系的他也強調自己並非來者不拒，「雖然三、五萬元對我們來說是個小錢，但對於基層棒球隊來說可能很重要，所以當有球隊希望我贊助時，我都會去了解他們的需求和背景，將資源提供給真正需要的人。」

去年林敬祥成功打造ＯＱＲ，該系統將電子票券綁定手機並採實名制，將能讓主辦單位掌握進場球迷資訊，不僅能防偽也能結合大數據分析進場人員年紀、喜好，進而達到精準行銷的目的，未來他也希望將這套系統引進到職棒甚至是職籃賽場上。

棒球 樂天桃猿 富邦悍將 劉致榮 紅襪

延伸閱讀

棒球／許基宏母親推廣社區棒球 和獅隊標哥努力扎根

棒球／迷你研習任講師 劉致榮面對最多打者的一次

棒球／文化前後期隊友投入中職選秀 劉致榮看好站穩一軍

相關新聞

中職下半季怎打／象拚解恐猿症 樂天不能「誤」事

中華職棒上半季將在明天結束，休息四天，下半季緊接著展開，手握上半季冠軍的中信兄弟隊要在下半季為「恐猿症」找解方，爭冠失利...

中職下半季怎打／悍將調體質 獅待洋投進補

富邦悍將、統一獅隊在上半季早早退出爭冠行列，下半季要如何找回競爭力，悍將隊期待年輕選手透過失敗成長，在下半季補起火力缺口...

不一樣的體育人／搞大運動售票 他贊助百隊基層棒球

在六月首度將第三代數位售票系統ＯＱＲ引進到台灣木蘭足球聯賽後，權可易資訊股份有限公司董事長林敬祥也積極接觸中華職棒樂天桃...

不一樣的體育人／陳金鋒退幕後 看見更多英雄

運動產業博覽會昨天在松山文創園區開幕，代言人「台灣巨砲」陳金鋒現身力挺，希望觀眾能夠透過這次博覽會，認識到運動明星身後的...

棒球／稻葉篤紀延長1年監督合約 續備戰東京奧運

日本武士隊今天宣布，東京奧運監督稻葉篤紀任期將延1年，雖然還有很多考驗，但他表示，希望能在明年奧運奪下金牌，選手會以12...

下半季展望／中信兄弟心理戰 恐猿症需找到解方

中信兄弟隊拿下今年中職上半季冠軍，已一腳跨過季後賽門檻，面對下半季的競爭，仍有一項難題待克服，上半季浮現的「恐猿症」需要...

下半季展望／富邦悍將缺火力 盼年輕選手添柴火

富邦悍將隊上半季戰績墊底，下半季要找回競爭力，打線的提升會是一項關鍵，團隊打擊率、上壘率、長打率都是四隊最低，打點更少了...

中職／助攻統一獅 陳零九、老王樂隊開唱

統一獅隊「傑尼獅J-LIONS明星戰隊」主題日，下周六、日（7月25日及26日）將於台南棒球場登場，找來最佳神隊友進行助...

中職／蝦皮直播免費看選秀 張立群預測前三順位

中華職棒大聯盟上半季補賽本周日將落幕，緊接著，球迷引頸期盼的季中選秀即將於下周一（7月20日）晚間登場，多位旅外好手的投...

日職／隊友認證 張奕獲得練習狂稱號

歐力士隊台灣投手張奕今年因為春訓時手肘緊繃，導致無法趕上一軍開季，不過努力的態度有目共睹，在歐力士球員內部票選中獲得「努...

中職／跌倒懂得站起來 陳金鋒勉勵年輕悍將繼續拚

中職富邦悍將球團顧問、「台灣巨砲」陳金鋒今天受邀參加運動產業博覽會開幕典禮，被問起球隊本季表現，他表示，年輕球員需要時間...

中職／兄弟農場再擴編 將設育成名單

中華職棒選秀會將在七月廿日舉行，是五隊的重要戰場，手握上半季冠軍的中信兄弟隊，選秀策略不會特別以即戰力、潛力新秀作為方針...

熱門新聞

後詹姆斯世代 三小天王誰是接班人？

MLB／江少慶隊內賽挨轟 美技驚豔胖卡布

下半季展望／中信兄弟心理戰 恐猿症需找到解方

中職／蝦皮直播免費看選秀 張立群預測前三順位

日職／隊友認證 張奕獲得練習狂稱號

NBA／結束隔離期參與訓練 哈登：雙腿感覺有點重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。