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中職下半季怎打／悍將調體質 獅待洋投進補
富邦悍將、統一獅隊在上半季早早退出爭冠行列，下半季要如何找回競爭力，悍將隊期待年輕選手透過失敗成長，在下半季補起火力缺口，獅隊則要解決洋投問題。
悍將隊上半季團隊打擊率、上壘率、長打率都是四隊最低，蔣智賢若健康回歸，對打線會是一劑強心針，總教練洪一中表示，蔣智賢確實是期待的球員，不過棒球畢竟是團隊運動，一個人對整體的影響有限。
上半季悍將隊大量啟用年輕球員擔任先發，外籍打擊教練杜西指出，要讓年輕選手大膽嘗試，失敗中培養經驗，下半球季才會有好的展望。
下半季受期待的年輕球員，杜西先想到的是李宗賢及辛元旭，李宗賢已逐漸適應第一棒，被看好成為聯盟最佳開路先鋒之一，而辛元旭雖然打擊還需要經驗，「現階段有他的加入，會讓打線比較完整。」
杜西也看好戴培峰跟范國宸，透過上半季累積經驗，下半季會更加成熟；另外申皓瑋的長打表現亮眼，但三振數偏高，杜西認為，過往毫無章法揮棒的狀況已減少，「給他多一點時間，相信未來會不一樣。」
獅隊有安打王陳傑憲加上全壘打榜前二名的林安可、蘇智傑，攻擊火力沒有問題，不過洋投貢獻度不佳，合計出賽卅四場，只吃了一七六局，戰績是八勝十三敗，防禦率、被打擊率、被上壘率都是四隊最差。
洛奇、費爾本、達尼爾陸續離隊，獅隊如今只剩下羅里奇一名洋投，新洋投布雷克隔離結束出關，另網羅一名「大腕」級右投，投球能力仍待實戰確認。
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