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不一樣的體育人／陳金鋒退幕後 看見更多英雄
運動產業博覽會昨天在松山文創園區開幕，代言人「台灣巨砲」陳金鋒現身力挺，希望觀眾能夠透過這次博覽會，認識到運動明星身後的英雄。
陳金鋒與教育部長潘文忠、台北市長柯文哲、體育署代理署長林騰蛟以及中華奧會主席林鴻道一同啟動開幕儀式，羽球一哥周天成、田徑「黃金右臂」鄭兆村等黃金計畫選手也都一同參與盛會。
潘文忠表示，台灣成功的防疫，造就了中華職棒成為全球第一個開打的職棒賽事，運動產業博覽會也才能如期舉行，近幾年台灣選手在運動比賽都有傑出表現，「讓世界看到台灣運動員的努力，更讓我們引以為傲。」
陳金鋒披上中華隊球衣在國際賽站上打擊區的身影，就感動了不少台灣人，不過陳金鋒表示：「大家都看到運動員在場上比賽，其實看不到一些幕後的英雄，沒有他們我們也沒辦法在場上比賽。」
陳金鋒近年已從球員身分轉為中職富邦悍將球團顧問，站在不同角度看運動產業，他認為相同的是，其中運動科技對運動選手的幫助，能夠知道如何去修正缺點，在球場上展現更好的成績給觀眾，或幫助國家在國際賽事繳出好成績。
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