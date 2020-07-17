中職／二軍交流賽 余謙沒抓下出局數即退場
中職二軍交流賽今天大專明星隊對上樂天桃猿二軍，大專明星先發呂詠臻僅投0.2局失6分（3責失），選秀首輪的大熱門余謙一個人次都沒解決失4分（1責失），以2比18落敗。
大專明星隊今天推出有報名選秀的呂詠臻先發，不過狀況不穩，投出保送後，被黃敬瑋、郭永維敲安打失1分，滿壘時投出觸身球奉送1分，二壘手發生失誤丟1分，再對邱丹投觸身球失1分，接著葉竹軒敲出安打，帶有2分打點，桃猿6比0領先，呂詠臻僅投0.2局退場。
雖然桃猿先發投手威拉諾1局下也遇到滿壘危機，不過僅因為失誤掉1分。之後幾局桃猿隊再接連攻下6分，8局上余謙登板，接連被張煒謙、葉竹軒及黃敬瑋敲安打，隨後就被換下場，終場桃猿隊二軍以18比2擊退大專明星隊。
大專明星隊陣中有多名將參與中職選秀的球員，包括首輪大熱門余謙、捕手蔣少宏等人。其中余謙僅投14球被敲3支安打，失4分包含1分責失，總計在二軍交流賽出賽3場，包含1場先發，防禦率達6.75，不過最快球速149公里。另外同樣有參與選秀的藍愷青今天投1局飆2次三振，無失分。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言