棒球／稻葉篤紀延長1年監督合約 續備戰東京奧運

日本武士隊今天宣布，東京奧運監督稻葉篤紀任期將延1年，雖然還有很多考驗，但他表示，希望能在明年奧運奪下金牌，選手會以12強班底為主，不過也會持續觀察年輕選手。

日本武士隊強化委員會委員長井原敦今天宣布，稻葉篤紀將延長1年國家隊監督合約。由於原本東京奧運是在今年舉行，受到武漢肺炎疫情影響延到明年，因此勢必要延長合約，井原敦表示，「金牌就是我們的目標。」

稻葉篤紀也表現出積極的態度，他表示，觀眾們在經過等待之後，漸漸可以進場看職棒，看到了球迷們開心的模樣，「果然棒球的力量是很巨大的。」日本媒體指出，稻葉篤紀感受到這樣的影響力，因此做出繼續擔任國家隊監督的決定。

稻葉篤紀坦言：「說實話，明年東京奧運會怎麼樣，現在還不知道，但是不管怎麼樣，我想在奧運中奪下金牌，讓大家都能感受到喜悅。」對於選手組成，稻葉篤紀指出，會以去年世界12強賽的班底為基礎，「也希望有年輕球員跳出來，還有1年時間，會繼續觀察。」

雖然因為疫情還不明朗，未來要集訓、找海外球隊熱身賽都是考驗，不過稻葉篤紀說，這1年多了一點思考時間，為了明年夏天的比賽，再度燃起了鬥志。

東京奧運棒球項目共有6隊，扣掉地主隊日本，目前已經有以色列、韓國及墨西哥確定進奧運，剩下2隊會透過美洲區資格賽及6搶1最終資格賽來產生，不過因為疫情，舉辦日期仍沒有定案。