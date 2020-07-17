下半季展望／中信兄弟心理戰 恐猿症需找到解方

中信兄弟隊拿下今年中職上半季冠軍，已一腳跨過季後賽門檻，面對下半季的競爭，仍有一項難題待克服，上半季浮現的「恐猿症」需要找到解方。

兄弟上半季打出37勝23敗的戰績，超車樂天桃猿隊，拿下第一，然而提到對戰戰績，兄弟總教練丘昌榮立刻背出來說：「8勝12敗。」是兄弟上半季唯一處於對戰劣勢的球隊。

對猿隊輸掉的12場比賽，有4場是1分差，有兩場翻盤，戰績就是平手，丘昌榮說：「對方能力很強，樂天是一支成熟的球隊，他們拿下過三連霸。」

今年6月開始，兄弟的戰績是22勝9敗，幾乎沒有敵手，然而落敗的9場裡，有7場都是對上猿隊，丘昌榮說：「兩隊一直在競爭，他們對上我們打起來格外起勁，我們反而有點戰戰兢兢。」

「對他們打起來明顯有點綁手綁腳的，表現不是那麼理想。」丘昌榮表示，這點也是兄弟下半季亟需克服的弱項，會在球員心理上下功夫，透過輔導的方式，幫助球員。

兄弟上半季牛棚主要仰賴李振昌、蔡齊哲、吳俊偉、鄭凱文等人，迎接下半季，丘總也表示，謝榮豪、彭識穎、吳哲源及鄭佳彥等人，下半季都有機會表現。