下半季展望／富邦悍將缺火力 盼年輕選手添柴火

富邦悍將隊上半季戰績墊底，下半季要找回競爭力，打線的提升會是一項關鍵，團隊打擊率、上壘率、長打率都是四隊最低，打點更少了約100分打點，期待年輕選手透過失敗成長，在下半季適時跳出來當英雄。

悍將隊強打者蔣智賢下半季有望健康回歸，對打線會是一劑強心針，總教練洪一中表示，蔣智賢確實是期待的人物，不過棒球畢竟是團隊運動，一個人對整體的影響有限。

上半季悍將隊大量啟用年輕球員擔任先發，外籍打擊教練杜西指出，要讓年輕選手大膽嘗試，失敗中培養經驗，下半球季才會有好的展望，「我知道，我們幾乎所有打擊數據都落後其他球隊，年輕的打線需要多一點經驗。」

下半季受到期待的年輕球員，杜西先想到的是李宗賢及辛元旭，近期擔任第一棒的李宗賢已逐漸適應新的棒次，杜西看好他躋身聯盟最好的開路先鋒之一，而辛元旭雖然打擊還需要經驗，「現階段有他的加入，會讓打線比較完整。」

杜西也看好戴培峰跟范國宸，去年已是球隊重要成員，今年透過上半季累積經驗，下半季會更加成熟。

另外申皓瑋的長打表現亮眼，但三振數偏高，杜西表示：「他對選球有比較專注，也沒有以前毫無章法揮棒被三振的狀況，給他多一點時間，相信未來會不一樣。」