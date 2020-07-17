中職／助攻統一獅 陳零九、老王樂隊開唱

統一獅隊「傑尼獅J-LIONS明星戰隊」主題日，下周六、日（7月25日及26日）將於台南棒球場登場，找來最佳神隊友進行助攻，歌手「陳零九」、獨立樂團「老王樂隊」接連開唱，不但帶來20分鐘精采演唱，也都將站上開出最漂亮的好球。

首日7月25日（周六）擔任傑尼獅J-LIONS明星戰隊神隊友的陳零九，由網路歌手發跡，創作出許多優秀作品。而熱愛玩遊戲的他參與電視節目爆紅單元「凹嗚狼人殺」，不僅是最強高玩，更將節目遊戲創作成歌曲「天黑請閉眼」，被網友喻為神曲。本次擔任神隊友重要任務的他，將帶來豐富演出，讓現場現場球迷一飽耳福。