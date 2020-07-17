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中職／助攻統一獅 陳零九、老王樂隊開唱
統一獅隊「傑尼獅J-LIONS明星戰隊」主題日，下周六、日（7月25日及26日）將於台南棒球場登場，找來最佳神隊友進行助攻，歌手「陳零九」、獨立樂團「老王樂隊」接連開唱，不但帶來20分鐘精采演唱，也都將站上開出最漂亮的好球。
首日7月25日（周六）擔任傑尼獅J-LIONS明星戰隊神隊友的陳零九，由網路歌手發跡，創作出許多優秀作品。而熱愛玩遊戲的他參與電視節目爆紅單元「凹嗚狼人殺」，不僅是最強高玩，更將節目遊戲創作成歌曲「天黑請閉眼」，被網友喻為神曲。本次擔任神隊友重要任務的他，將帶來豐富演出，讓現場現場球迷一飽耳福。
隔日7月26日（周日）將為賽事揭開序幕的，是成立於2015年的台灣新生代民謠搖滾團體「老王樂隊」，2017年發行首張E P創下每首破百萬點擊的驚人紀錄，並以一首「我還年輕 我還年輕」在影音平台創造超越兩千萬點擊，深受年輕族群喜愛。
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