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日職／隊友認證 張奕獲得練習狂稱號

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
歐力士隊台灣投手張奕在球員內部票選中，獲得「努力家第一名」。 圖／翻攝自歐力士球迷觀戰手冊
歐力士隊台灣投手張奕在球員內部票選中，獲得「努力家第一名」。 圖／翻攝自歐力士球迷觀戰手冊

歐力士隊台灣投手張奕今年因為春訓時手肘緊繃，導致無法趕上一軍開季，不過努力的態度有目共睹，在歐力士球員內部票選中獲得「努力家第一名」的稱號。

歐力士隊每年都會推出球迷觀戰手冊，介紹球隊的選手，還有球員不為人知的小故事，其中張奕在「練習狂！努力家No.1」的單元，獲得隊友11票的支持，拿下第一，第二名的稻富宏樹得到3票、第三名山足達也得到2票。

投票給張奕的球員，有人附上的意見是「轉成投手之後也沒變，還是拚命的練習」，也有人說，「感覺老是在練習的樣子」、「練習量很多」。

張奕棄打從投後，在去年以投手身分站上一軍，出賽8場、6場先發，拿下2勝4敗，防禦率5.93，年底的世界12強棒球賽代表中華隊投出好成績，被看好成為開季先發輪值之一，不過因為手肘不適，春訓期間下放二軍調整。

目前球團規劃張奕在7月底回到一軍，張奕在7月12日首次於二軍出賽，投3.2局無失分，最快球速來到151公里，賽後也表示，目前身體狀況很好，手肘也未感到不適。

張奕 歐力士 中華隊

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