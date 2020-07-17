中職／跌倒懂得站起來 陳金鋒勉勵年輕悍將繼續拚

中職富邦悍將球團顧問、「台灣巨砲」陳金鋒今天受邀參加運動產業博覽會開幕典禮，被問起球隊本季表現，他表示，年輕球員需要時間成長，「才打完上半季而已，下半季再加油。」

陳金鋒旅美時期也曾遇到狀況不順的時期，當時孤身一人面對，雖然回家仍會去思考，但隔天就要趕快把不好的念頭丟掉，陳金鋒說：「要去看失敗的原因是什麼，怎麼去改進。」

悍將隊上半季還有兩場比賽，不過戰績已確定墊底，陳金鋒認為，年輕球員難免會遇到失敗跟挫折，「重點是，跌倒了要懂得怎麼再站起來。」

棒球本來就是失敗多的運動，陳金鋒舉例，就算是100顆投到紅中的球，也會有揮棒落空的時候，不過只要面對失敗後，能夠檢討錯誤，慢慢減少犯錯，就能往正確的道路前進，他說：「經驗慢慢累積後，無形中就會更有自信。」