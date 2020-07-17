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運動產業博覽會開幕 陳金鋒代言力挺幕後英雄

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
運動產業博覽會開幕典禮，體育署代理署長林騰蛟（右起）、代言人陳金鋒、教育部部長潘文忠、台北市市長柯文哲、中華奧林匹克委員會林鴻道主席。記者蘇志畬／攝影
運動產業博覽會開幕典禮，體育署代理署長林騰蛟（右起）、代言人陳金鋒、教育部部長潘文忠、台北市市長柯文哲、中華奧林匹克委員會林鴻道主席。記者蘇志畬／攝影

運動產業博覽會今天在台北市松山文創園區舉行開幕典禮，代言人「永遠的第四棒」陳金鋒現身力挺，希望觀眾能夠透過這次博覽會，認識到運動明星身後的英雄。

棒球好手陳金鋒披上中華隊球衣站上打擊區的身影，感動不少台灣人，不過陳金鋒也在致詞時表示：「大家都看到運動員在場上比賽，其實看不到一些幕後的英雄，沒有他們我們也沒辦法在場上比賽。」

陳金鋒近年已從球員身分轉為中職富邦悍將球團顧問，站在不同角度看運動產業，他認為相同的是，其中運動科技對運動選手的幫助，能夠知道如何去修正缺點，在球場上展現更好的成績給觀眾，或幫助國家在國際賽事繳出好成績。

運動產業博覽會展期自今日起至8月9日，共分成運動日常館、運動專業館、撼動館、未來館（含一館及二館）、電競及多功能館五大展區，展覽文物包括「亞洲鐵人」楊傳廣奧運銀牌、紅葉少棒、嘉農棒球隊相關文物等。

陳金鋒 棒球 富邦悍將

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