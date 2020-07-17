運動產業博覽會開幕 陳金鋒代言力挺幕後英雄
運動產業博覽會今天在台北市松山文創園區舉行開幕典禮，代言人「永遠的第四棒」陳金鋒現身力挺，希望觀眾能夠透過這次博覽會，認識到運動明星身後的英雄。
棒球好手陳金鋒披上中華隊球衣站上打擊區的身影，感動不少台灣人，不過陳金鋒也在致詞時表示：「大家都看到運動員在場上比賽，其實看不到一些幕後的英雄，沒有他們我們也沒辦法在場上比賽。」
陳金鋒近年已從球員身分轉為中職富邦悍將球團顧問，站在不同角度看運動產業，他認為相同的是，其中運動科技對運動選手的幫助，能夠知道如何去修正缺點，在球場上展現更好的成績給觀眾，或幫助國家在國際賽事繳出好成績。
運動產業博覽會展期自今日起至8月9日，共分成運動日常館、運動專業館、撼動館、未來館（含一館及二館）、電競及多功能館五大展區，展覽文物包括「亞洲鐵人」楊傳廣奧運銀牌、紅葉少棒、嘉農棒球隊相關文物等。
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