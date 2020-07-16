中職／通過二軍考驗回一軍 羅傑斯感謝王建民指導

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導

中信兄弟隊新洋投已抵台，羅傑斯暌違2個多月回到一軍，今晚對富邦悍將隊形同期末考，繳出的成績單是4局被敲6支安打，失2分，總教練丘昌榮表示：「比剛開始的時候好很多。」

羅傑斯今天首局就遇到亂流，因高孝儀的安打丟掉2分，隨後回穩，球隊也以4：3逆轉勝，讓他逃過敗投，羅傑斯表示：「很感謝球團、總教練跟投手教練，讓我有機會回到一軍，幫助球隊贏球。」

羅傑斯今年在二軍先發十場，戰績5勝1敗，不過防禦率6.28，成績不算理想，他說：「在二軍沉澱的這段時間，知道什麼時候要把球投進好球帶、什麼時候要吊球，一直努力希望回到一軍，參與每一場比賽。」

在二軍最想感謝的，羅傑斯說是客座投手教練王建民以及投手教練鄭錡鴻，「他們告訴我上了場該怎麼去投，球路要怎麼跑，才能投得更好。」

在二軍出賽期間，教練團也一直鼓勵羅傑斯，希望他把在二軍的經驗當作考驗，撐過這段考驗，就會有更好的表現。

高孝儀 丘昌榮

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