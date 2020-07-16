中職／丘總提醒職業精神 兄弟收官戰逆轉勝

富邦悍將隊今晚在新莊主場迎戰中信兄弟隊，兄弟上半季最後一戰仍未放鬆，從0：3落後逆轉，最終靠著高宇杰的超前安，以4：3擊敗悍將隊。

兄弟主力大部分休兵，前六局未能攻下分數，7局上面對0：3落後，兩出局後吳東融的安打帶有一分打點，陳子豪再敲安追到2：3落後，8局上兩出局後林智勝代打，在二壘有人時敲出追平安打。

比賽以3：3進入延長，10局上一出局後，林書逸先敲出安打，並靠滾地推進上二壘，後段替補上陣的高宇杰，從王尉永手中敲出一壘安打，送回超前分。

擔任第六棒的林書逸兩度開啟攻勢，8局上敲出安打後跑回追平分，10局上敲安跑回超前分，也是球隊逆轉功臣，他說：「就像賽前丘哥（總教練丘昌榮）跟我們說的，我們是職業球員，球迷既然買票進場，表現就要對得起球迷。」

林書逸本季以代打、代守為主，今天先發5打席全上壘，4支安打創個人新高，另有1次四壞保送，他說：「就是一個打席一個打席慢慢來，不要在意結果，把每一次揮棒做好。」

兄弟先發羅傑斯僅投4局、失2分退場，勝投落在中繼1局的陳柏豪身上，總教練丘昌榮表示，下半季開打前會有段時間沒比賽，賽前就希望多讓牛棚投手登板，維持手感。

悍將隊先發投手江國豪中止連續7場先發出賽對戰統一獅隊的紀錄，今天對兄弟表現也不錯，投6局被敲6安，送出6次三振，無失分，最後無關勝敗。

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中華職棒中信兄弟雖然已經拿下季冠軍，但今天在新莊棒球場的賽事仍全力拚戰，林書逸4打數敲出4支安打，延長賽跑回超前分，終場兄弟以4比3送給富邦悍將4連敗。

悍將1局下林益全敲二壘安打後，范國宸選到保送，接著高孝儀敲出三壘安打送回2分，不過高孝儀嘗試跑回本壘被觸殺；5局下張正偉獲保送後，林益全敲出二壘安打，帶有1分打點。

兄弟7局上展開反攻，一、二壘有人時，吳東融、陳子豪接連敲安打，追回2分；8局上林書逸、林智勝敲安打追平比數；進入延長賽，10局上林書逸、高宇杰敲安打超前，終場兄弟就以4比3奪勝，送給悍將4連敗。

林書逸這場4打數敲出4支安打，為生涯新高，還選到1次保送，跑回追平及超前分，獲選為單場MVP。林書逸之前比較少先發，這場把握機會繳出好表現，他表示，不管先發還是代打的任務都做好，把握每次的擊球和揮棒。

兄弟先發投手羅傑斯睽違2個多月再度回到一軍先發，用76球投4局，被敲6支安打、投2次保送，失2分。賽後兄弟總教練丘昌榮表示，羅傑斯今天球質不錯，比季初時好很多，會繼續觀察，因為一場比賽還不準。

僅讓羅傑斯投4局，丘昌榮說明，因為距離下半季首戰還有一週，怕休息太久，投手教練希望牛棚投手輪番上陣，謝榮豪、吳哲源、彭識穎、李振昌、陳柏豪、鄭凱文都登板，勝投由陳柏豪拿下。蔡齊哲沒有上場，丘昌榮指出，是因為上半季投球局數比較多。

羅傑斯表示，很感謝球隊再度給予機會，能夠站上一軍的投手丘，「在二軍我非常努力，沉澱2個多月，思考要怎麼投進去，運用球路引誘打者，也很感謝二軍的王建民和鄭錡鴻教練，指導我該怎麼讓球路跑得更好，也鼓勵我二軍就像考驗，撐過去後，未來的路就會比較好走」。

新莊棒球場今天有4538名觀眾進場，為本季悍將主場最多紀錄，刷新4日的4017名紀錄，中職現在為了防疫採取梅花座，新莊球場最多只能容納5000人，所以已經接近滿場。