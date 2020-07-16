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日職／宋家豪10球奪中繼成功 陽岱鋼、王柏融替補上陣

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天金鷲隊宋家豪今在對西武獅隊登板中繼，投1局無失分，送出1次三振，只用10顆球收工，拿下本季第二次中繼成功。 資料照
樂天金鷲隊宋家豪今在對西武獅隊登板中繼，投1局無失分，送出1次三振，只用10顆球收工，拿下本季第二次中繼成功。 資料照

樂天金鷲隊台灣好手宋家豪今天在對西武獅隊登板中繼，投1局無失分，送出1次三振，只用10顆球收工，拿下本季第二次中繼成功；另兩名台將都是替補出賽，巨人隊陽岱鋼選到四壞上壘，火腿隊王柏融則是飛球出局。

宋家豪今天在6局上、球隊3：1領先時登板，面對中村剛也，僅用4球取得飛球出局，下一棒山野邊翔2球敲出三壘滾地，最後面對木村文紀，4球送出三振，讓對手三上三下。

宋家豪今天最快球速來到146公里，連續三場出賽無失分，防禦率從3.18下降到2.70。

巨人與廣島隊之戰，陽岱鋼替補上場守一壘，第9局站上打擊區，選到四壞球保送，並且跑回本壘得分，最後巨人以9：4擊敗廣島。

王柏融今天在對羅德隊之戰在板凳待命，連3場未先發，第7局上場代打，2壞球後，敲出左外野飛球遭到接殺，連續6打數沒有出現安打，打擊率降到1成15，火腿則以3：4輸給羅德。

宋家豪 巨人 王柏融

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