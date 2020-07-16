聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／下半季再強化 中信兄弟總教練點出三關鍵
中信兄弟隊已拿下上半季冠軍，幾乎一腳已踏進季後賽，不過針對下半季，總教練丘昌榮認為，得點圈打擊率、跑壘都是可以加強的地方，也期待其他中繼投手的表現。
兄弟上半季奪冠功臣，牛棚的「泡麵3人組」蔡齊哲、吳俊偉及李振昌成為最大焦點，展望下半季，丘昌榮表示，其他中繼投手像是謝榮豪、彭識穎、吳哲源及鄭佳彥，還有新秀魏碩成，下半季也都會有機會表現。
兄弟昨天將新秀岳政華登錄到60人名單，今年在二軍出賽46場，敲出4轟，打擊率3成29，成長速度很快，丘昌榮也預計下半季找時間將他拉上一軍。
爭冠期間不少球員帶傷拚戰，趁這段時間，大腿拉傷的張志豪、膝蓋受傷的黃鈞聲、側腹肌不適的王威晨，今天都去醫院檢查，暫時休兵。
今天是兄弟上半季最後一場比賽，安排洋投羅傑斯先發，主要是觀察狀況，目前外籍投手中，萊福力的肩膀傷勢，需等下周檢查結果出爐才知道傷勢如何，新洋投雷艾斯仍在隔離中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言