中職／下半季再強化 中信兄弟總教練點出三關鍵

中信兄弟隊已拿下上半季冠軍，幾乎一腳已踏進季後賽，不過針對下半季，總教練丘昌榮認為，得點圈打擊率、跑壘都是可以加強的地方，也期待其他中繼投手的表現。

兄弟上半季奪冠功臣，牛棚的「泡麵3人組」蔡齊哲、吳俊偉及李振昌成為最大焦點，展望下半季，丘昌榮表示，其他中繼投手像是謝榮豪、彭識穎、吳哲源及鄭佳彥，還有新秀魏碩成，下半季也都會有機會表現。

兄弟昨天將新秀岳政華登錄到60人名單，今年在二軍出賽46場，敲出4轟，打擊率3成29，成長速度很快，丘昌榮也預計下半季找時間將他拉上一軍。

爭冠期間不少球員帶傷拚戰，趁這段時間，大腿拉傷的張志豪、膝蓋受傷的黃鈞聲、側腹肌不適的王威晨，今天都去醫院檢查，暫時休兵。

今天是兄弟上半季最後一場比賽，安排洋投羅傑斯先發，主要是觀察狀況，目前外籍投手中，萊福力的肩膀傷勢，需等下周檢查結果出爐才知道傷勢如何，新洋投雷艾斯仍在隔離中。