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中職／上半季完先開會 悍將要找最佳陣容
富邦悍將隊今年上半季戰績確定墊底，總教練洪一中表示，上半季結束後的空檔會找時間開會，依照捕手、野手、投手等不同守備位置討論名單，找出下半季最佳陣容。
張正偉在6月7日被降下二軍，今天重返一軍，擔任第二棒、右外野手，也是為下半季一軍名單做測試，洪總表示：「上來就是要用。」
悍將隊上半季洋投戰力短缺，打擊數據也比各隊都弱一截，今天賽前戰績22勝35敗，就算剩下三場補賽全勝，也無法超車第三名統一獅隊的26勝34敗。
新洋投邦威14日正式報到，不過先前因隔離加上旅程，有21天的時間無法練球，現階段尚未安排二軍出賽時間表，洪總表示：「上一軍最快最快，也要兩周之後。」
打者部分，蔣智賢有望在這個月底就能重回一軍，不過幫助有限，團隊的打擊狀況也來不及做調整，洪總說：「上下半季中間休息的時間只有4天，要調整很難，只能把最好的人拉上來。」
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