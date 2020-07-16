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中職／育成人員也需經驗 中信兄弟想找業餘隊比賽

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
中信兄弟目前本土球員含未註冊人員已達63人，是四隊最多，厚植農場還有下一步，希望讓育成人員也有比賽可打。 聯合報系資料照
中信兄弟目前本土球員含未註冊人員已達63人，是四隊最多，厚植農場還有下一步，希望讓育成人員也有比賽可打。 聯合報系資料照

中信兄弟隊的農場養成是上半季奪冠一大助力，目前本土球員含未註冊人員已達63人，是四隊最多，厚植農場還有下一步，希望讓育成人員也有比賽可打。

兄弟領隊劉志威表示，球隊近幾年的球員人數都超過60人的限制，代表今年選秀雖然會有正常的新陳代謝，也不會因為名單人數就受到限制，「持續朝育成這個方向去走。」

兄弟為了讓新人能夠逐步成長，今年開始將二軍人員另外列出育成名單，名單中的球員會列出2到3年的訓練計畫，先在二軍累積一定出賽數，經過評估後，才會決定是否升上一軍。

不過這些育成人員中，有些雖然不適合立刻在二軍出賽，但也需要累積比賽經驗，劉志威表示：「可能會找業餘或是學校球隊進行比賽。」

至於會找什麼樣的球隊對戰？劉志威笑說：「那就要問恰恰（彭政閔）了，現在他的工作內容主要就是負責農場養成，這是他工作的一環。」

中信兄弟目前本土球員中，以投手人數最多，共有31人，另外捕手6人、內野手16人、外野手10人，不少人無法擠進球隊的60人保留名單，去年選秀第一指名岳政華昨天才被註冊進入名單中。

中信兄弟 選秀 彭政閔

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