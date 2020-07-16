中職／選秀不補洞 劉志威：選最適合的
中華職棒選秀會將在7月20日舉行，中信兄弟隊選秀順位排名第四，雖已擬好多個劇本，但也只能被動等待其他球隊，領隊劉志威表示：「會選當下順位最適合的。」
為了準備今年選秀，兄弟從3個月前就開始開會，最近一次是上半季封王後，隔天立刻開會，劉志威說：「目前看起來，前三輪的球員都很不錯。」
剛拿下上半季冠軍的兄弟，選秀策略上不會以即戰力、新秀作為方針，也不會特別針對陣容的缺點進行補強，劉志威說：「選當下順位最適合的，不會看位置選人。」
選秀名單在13日已經出爐，兄弟球團也擬好選秀排序，劉志威說：「目前有兩、三套的版本，不過我們是第四個比較被動，就看其他球隊怎麼選。」
兄弟近兩年選秀都在第八輪收工，至於今年是否有設定選幾個輪次？劉志威說：「後半段會以有特殊專長的功能性球員為主，就看到時想要的人有沒有被選走，也會影響輪次。」
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